Me vanhemmat olemme menettämässä uskomme suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja siihen, että se pitäisi edes pienimmistään huolta.

Olemme yrittäneet saada apua päiväkoti-ikäisen lapsemme tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteisiin neuvolan kautta. Lapsellamme on haastavaa ja väkivaltaista käytöstä niin meitä vanhempia kuin muita lapsiakin kohtaan.

Aluksi keskustelimme neuvolan perheohjaajan kanssa, joka totesi meidän vanhempien tavoin, että lähete psykologille oli tarpeen. Lähetteen tekeminen kuitenkin viivästyi lähes kolmella kuukaudella ilman erityistä syytä.

Lähetteen saamisen jälkeen alle viisivuotias lapsemme on jonottanut neuvolapsykologin vastaanotolle pääsyä nyt jo seitsemän kuukautta. Ensimmäinen vapaa aika psykologille on löytymässä vasta vuoden kuluttua ensiyhteydenotostamme neuvolaan, ja aikaisintaan 9–10 kuukauden kuluttua psykologipalveluissa kuitatusta lähetteestä. Ensimmäistäkään aikaa meillä ei siis vielä ole, ainoastaan arvio jonosta. Tämä kaikki meidän vanhempien ponnisteluista huolimatta.

Kyseessä on lapsi, jonka lähisuvussa on useita neurologisia ja psykiatrisia diagnooseja. me vanhemmat olemme aivan uupuneita tilanteeseen, jossa emme ole saaneet apua tai tukea pyynnöistämme huolimatta – puhumattakaan siitä, miten haitallisesti tilanne vaikuttaa lapsemme kehitykseen, ehkä koko tulevaisuuteen.

Toivottomat vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

