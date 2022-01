Hämeen Sanomat kirjoittaa, että työmarkkinoilla vastakkainasettelusta on päästävä sopimiseen.

”Koronakurimuksen keskelläkin maassa käydään neuvotteluja palkoista ja muista työehdoista osin taas uusin askelmerkein.”

”Yrityskohtainen sopiminen ei suju kuin Strömsössä, ei ainakaan metsäteollisuudessa. Vuosi alkoi lakoilla useilla UPM:n tehdaspaikkakunnilla, muun muassa Valkeakoskella.”

”Työnantajaliitto Metsäteollisuus ry on jättänyt jo ajat sitten hyvästit yleissitoville työehtosopimuksille. UPM:n tapauksessa yrityksen sisällä tarvitaan lisäksi alakohtaista sopimista. Tämä tuo oman vaikeuskertoimensa neuvotteluihin.”

”Molemmin puolin pitäisi kuitenkin oivaltaa, että edut ovat lopulta yhteisiä ja niin ovat lakkoilusta koituvat vahingotkin.”

”Työntekijäpuolella pidetään perinteeseen nojaten kiinni joukkovoimasta. Menneen yli pitäisi kuitenkin jo nähdä.”

Warkauden Lehti kirjoittaa yrityskaupasta, jossa Sanoman lehtipaino siirtyy Keskisuomalainen-konsernille.

”Lehtipainon työt jatkuvat ennallaan, ja Varkaudesta maailmalle lähtee edelleen paperille painettuja Savon Sanomia, Iisalmen Sanomia, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Roolit vain vaihtuvat: nyt savolainen maakuntalehti painetaan oman yhtiön painossa, ja Sanoma-konsernin lehdet ostavat painopalvelun pitkällä sopimuksella.”

”Paperille painettu sanomalehti on edelleen tärkeä monen elämässä, vaikka sähköinen verkkouutisointi on tullut sen rinnalle.”

”Reilut 30 vuotta sitten Varkauden satelliittipaino edusti uusinta tekniikkaa, kun painettavat sivut saatiin painoon satojen kilometrien päästä ja paperirullat kulkivat suoraan tehtaalta painolle. Paperia Varkaudessa ei ole tehty vuosikausiin, mutta painokoneen laulu jatkuu.”

Keskisuomalaisen mukaan vaalikoneista hyötyvät niin ehdokkaat kuin äänestäjätkin.

”Suomen kaikkien aikojen ensimmäisiin aluevaaleihin on nyt aikaa vajaa kolme viikkoa. Monelle suomalaiselle hyvinvointialueiden merkitys on vielä hämärä. Yksi hyvä tapa perehtyä asiaan on vaalikoneiden käyttäminen.”

”Sanomalehtien vaalikoneiden suosio perustuu yhtäältä paikallisiin kysymyksiin ja toisaalta siihen, että – – sanomalehdet ovat muutenkin ylivoimaisesti tärkein media tiedonhaussa oman äänestyspäätöksen tueksi.”

”Ehdokkaille vaalikone tarjoaa tasavertaisen mahdollisuuden omien näkemysten esille tuomiseen.”