Henkilöstön saatavuudessa on sekä suomen- että ruotsinkielisen henkilöstön osalta ollut haasteita jo pidemmän aikaa.

Nimimerkki Kaksikielisen kaupungin asukas esitti kirjoituksessaan (HS Mielipide 28.12.) huolensa varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan vaikutuksesta kielikylpytoimintaan ja ehdotti, että kielikylpytoiminta siirrettäisiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisten palveluiden piiriin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa sekä suomen- että ruotsinkielisen henkilöstön osalta on ollut haasteita jo pidemmän aikaa. Syksyllä 2021 tilanne on muuttunut edelleen haastavammaksi. Suomenkielisellä puolella saatavuushaasteita on erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa ja ruotsinkielisellä puolella opettajien lisäksi myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajien saatavuus on haasteellista. Henkilöstön siirtäminen ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta kielikylpyyn ei ole mahdollista, koska ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön saatavuus on suomenkielistä ja kielikylpytoimintaa haastavampaa.

Tilanne on kehittynyt pitkällä aikavälillä, ja toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on jo tehty. Varhaiskasvatuksen varahenkilöiden määrää on lisätty vuoden 2022 alusta. Lisäksi olemme perustaneet nopean avun joukot, joka on uusi tapa vastata akuutteihin sijaistarpeisiin siellä, missä tilanne on kaikkein haastavin. Haemme myös uudenlaisia tapoja ja malleja rekrytointeihin, keskitämme rekrytointia ja panostamme entistä enemmän rekrytointiviestintään.

Muita uusia toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on muun muassa uusien varhaiskasvatuksen opettajien kannustinpalkkion korotus. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa kannustinpalkkio koskee myös lastenhoitajia. Uusille vakituisille työntekijöille tullaan jatkossa järjestämään kahden päivän perehdytys ennen työn aloittamista lapsiryhmässä. Myös johtamisen resursseja, mentorointia ja perehdytystä on lisätty.

Turvallisuus on kaiken pedagogisen toiminnan edellytys varhaiskasvatuksessa. Turvallisuusjohtamiseen ja päivittäisen turvallisuuden varmistamiseen panostamme jatkuvasti.

Ulla Lehtonen

vs. Helsingin varhaiskasvatusjohtaja

Niclas Grönholm

ruotsinkielisten palveluiden johtaja

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

