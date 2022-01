Viikosta toiseen vaikeisiin kysymyksiin vastaavat asiantuntijat ovat yhtä suuria koronasankareita kuin tehohoitolääkärit ja hoitajat.

”Media”, sanoi rokottaja merkitsevästi ja katsoi minua tuimasti.

Istuin olkapää paljaana hänen edessään. Olin rynnännyt rokotus­pisteelle käsi ojossa hakemaan kolmos­rokotetta kuultuani televisiosta perhe- ja perus­palvelu­ministeri Krista Kiurun (sd) kiihkeän puheen.

Piikkiä ei herunut. Kakkos­rokotuksestani oli vasta viisi kuukautta ja kolme päivää. Se oli 11 päivää liian vähän.

”Mutta kun minä luulin”, selittelin. Rokottaja pudisti päätään ja nimesi syyllisen yhdellä sanalla.

Poistuin vähin äänin. Syyllinen ei ollut media, vaan oma tyhmyys. Se, mitä ministeri sanoo A-studiossa, ei välttämättä toteudu seuraavana aamuna Kannelmäen rokotuspisteessä.

En ihmettele, että koronauutisointi turhauttaa. Miksi tivata samoja kysymyksiä aina uudelleen ja uudelleen, kun varmoja vastauksia on niin vähän?

Kysyttävä on, koska se on median tehtävä. Tutkimustulokset valmistuvat liian hitaasti. Tietoa on saatava heti, ja silloin asiantuntijan valistunut arvio on paras vaihtoehto.

Vastaajan tehtävä on vaikea, jopa kohtuuton. Arvaan heidän pohtivan tuskaisina, millaisia päätelmiä alustavista tutkimustuloksista uskaltaa tehdä. Arvaan, että he saavat niskaansa myös paljon lokaa. Silti he vastaavat aina uudelleen. Vääntävät samaa rautalankaa päivästä päivään: Miten nyt toimitaan? Milloin tämä päättyy?

Heitä kannattaa kuunnella. Kukaan ei jaksa noudattaa sääntöjä, ellei ymmärrä, mihin ne perustuvat. Sitä paitsi omikron muutti säännöt kertaheitolla.

Pitääkö lasten tehdä kotitesti, ennen kuin he tulevat mummun kanssa yhteiseen joulupöytään? Saako elää vapaammin, jos on jo sairastanut koronan? Voiko lähteä baariin, jos on ollut samassa tilassa tartunnan saaneen kanssa?

Tällaisissa tilanteissa jokaisen on ryhdyttävä oman elämänsä mikasalmiseksi —käytettävä omaa harkintaa.

Minusta nämä mikasalmiset, hannanohynekit ja mikarämetit ovat yhtä suuria koronasankareita kuin tehohoitolääkärit ja hoitajat. Eivät siksi, että he olisivat aina oikeassa, vaan siksi, että he ottavat vastuun. Kantavat harteillaan sitä raskasta valoa, joka lopulta näyttää meille ulospääsyn sumusta.

Ai miten kävi kolmannen rokotukseni? Sain sen viikko sitten. Pian ensimmäisen yritykseni jälkeen toisen ja kolmannen rokotteen annosväliä lyhennettiin. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat

Katri Kallionpää on HS:n toimittaja.