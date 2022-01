Voiman pääkirjoituksessa toimittaja ja kirjailija Emilia Kukkala pohtii yhteiskuntaluokan merkitystä.

”Köyhyys ja alaluokkaisuus ovat jotain noloa, kartettavaa ja häpeällistä – sanalla sanoen mautonta. Sosiologi Beverley Skeggsin mukaan juuri maun avulla keskiluokka tekee eroa työväenluokkaan ja kasaa arvoa itselleen. Tämä ei estä keskiluokkaa repimästä alaluokkien ja marginaalien kulttuurisia ilmiöitä juuriltaan ja muuttamasta niitä sieluttomiksi siistittyinä rahaksi.”

”Hyviksi mielletyt asiat ja ominaisuudet omitaan keskiluokkaisiksi, huonot ulkoistetaan ala- ja työväenluokkaan.”

”Äärioikeistoakin on yritetty maalata proleilmiöksi, vaikka historiallisesti – kuten nykyäänkin – fasismi on aina versonut siellä, missä keskiluokka on alkanut pelätä asemansa puolesta. Keskiluokan alttius fasismille perustuu muun muassa siihen, ettei se tunnista eikä tunnusta itseään luokkana.”

”Keskiluokkaa ja fasismia yhdistävät myös vahva auktoriteettiusko sekä kaiken näkeminen kaupantekona: ihmissuhteet ja taide ovat ensisijaisesti sijoituksia, jotka palvelevat jotain toista tarkoitusta, kuten kansakuntaa tai statusta.”

”Ehkä selkeimmin tällainen välineellisyys näkyy suhtautumisessa maahanmuuttoon ja vähemmistöihin. Päätöksiä ja politiikkaa tehdään sen mukaan, kenestä ajatellaan olevan ’meille’ hyötyä.”

Annan kolumnissa kirjailija ja kouluttaja Marianna Stolbow ruoskii pikkuporvarillista oman elämän täydellisen hallinnan tarvetta.

”Vaikka ymmärrämme, että on puhdas illuusio kuvitella hallitsevansa kaikkea kehon kuvasta kumppanin käytökseen, teemme voitavamme, jotta mahdollisimman moni asia olisi mittareiden mukaisesti kohdillaan. Kukapa ei tästä itseään tunnistaisi!”

”Se mikä sovinnaisuuksiin kulloinkin mahdutetaan, vaihtelee toki hieman eri aikoina. Juuri nyt siihen kuuluu erityisen tavoitteellinen arki, kyky hallita kehoa, mieltä ja aikataulujaan.”

”Elämmekin taas kalenterivuodessa sitä kohtaa, jossa hallinnanhaluinen aikuinen hankkii päivyrin ja kirjaa edessä siintävän vuoden tavoitteet. Erottuakseen niistä, joiden ’tulisi vähän ryhdistäytyä’.”

”Kaikenlainen tavoitteellinen tekeminen kuuluukin hyvien asioiden puolelle. Jopa oma ruumis on lippulaivahanke.”

”Onkin hyvä pohtia, minkälainen hallinnan tarve itseä arjessa ajaa ja mistä pelosta se kumpuaa. Olisi näet terveellistä erottaa tämän päivän oikeat uhkakuvat kuvitelluista, koomisistakin.”