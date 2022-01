Jos yhteinen oppiaine luotaisiin yksinomaan ihmisoikeuksien, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja monimuotoisuuden ympärille, oppiaineen sisältö että lasten ja nuorten länsimaisen kulttuurin tuntemus köyhtyisivät.

Arto Kallioniemi esitti (HS Mielipide 4.1.), että Suomeen tulisi luoda uusi katsomusoppiaine. Hänen mielestään lapset ja nuoret eivät nykyisellään saa monipuolista opetusta katsomuksista ja uskonnoista. Kallioniemi ehdotti oppiaineen sisällöksi Unescon Reimagining Our Futures Together – A New Social Contract for Education -raportissa mainittuja periaatteita.

Nykyisissä uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaineissa käsitellään jo Kallioniemen ehdottamia teemoja. Tämä näkyy esimerkiksi aineiden perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereissä. Sekä uskonnossa että elämänkatsomustiedossa tavoitteita on kymmenen. Yhteneviä niistä ovat perehtyminen uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin, eettisen ajattelun kehittäminen ja ihmisoikeuksien pohdinta sekä omien valintojen globaalin merkityksen tiedostaminen.

Näiden lisäksi oppilaat saavat tietoa katsomusaineensa kertomus- ja kulttuuriperinnöstä. Jos yhteinen oppiaine luotaisiin yksinomaan ihmisoikeuksien, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja monimuotoisuuden ympärille, oppiaineen sisältö sekä lasten ja nuorten länsimaisen kulttuurin tuntemus köyhtyisivät.

Katsomusainetta opetetaan pääsääntöisesti tunti viikossa. Se, että kaikki oppilaat eivät ole läsnä samalla oppitunnilla, ei estä rakentavaa keskustelua. Unescon raportin keskeinen viesti on, että koulutuksen tulisi tähdätä kestävän kehityksen periaatteiden sisäistämiseen, tasa-arvon lisäämiseen ja teknologian hyödyntämiseen. Nämä teemat eivät ole oppiainesidonnaisia.

Perusopetuksen keskeinen tavoite on laaja-alaisesti osaava lapsi ja nuori. Laaja-alaisen osaamisen seitsemää kärkeä peilataan jokaisessa oppiaineessa. Näistä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen sivuavat jo Kallioniemen katsomusaineen sisällöiksi ehdottamia teemoja.

Hanna Alava

kasvatustieteen maisteri, Lahti

