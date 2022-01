Yhteiskunnan kannalta on edullisempaa, että mahdollisimman moni kuntoutuu takaisin työelämään, vaikka sitten joustavin ratkaisuin.

Alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien aiheuttaja. Terveydenhuollon naispotilaista noin joka kymmenes ja miespotilaista lähes joka viides on alkoholin ongelmakäyttäjä. Tuoreimpien arvioiden mukaan noin 1,3 prosenttia 15–64-vuotiaista on opioidien tai amfetamiinin ongelmakäyttäjiä. Ongelmakäyttö on yleisintä 25–44-vuotiaiden ikäryhmässä.

Päihteitä käyttävien ihmisten työmarkkina-asema on heikko. Vuonna 2018 huumehoitojen asiakkaista vähän yli puolet oli suorittanut korkeintaan peruskoulututkinnon, säännöllisessä tai satunnaisessa työssä tai tuetussa työtoiminnassa oli vajaa viidennes.

Kaikkein vaikeimmin työllistyvien ihmisten ja työelämän välisen kuilun umpeen kuromiseen tarvitaan erityisiä toimia ja osallisuutta edistäviä palveluita. Diakonissalaitoksen Hoivan Kyvyt -hankkeessa kehitämme toimintakykyä edistäviä sosiaalisen kuntoutuksen tapoja sekä opinto- ja työelämäpolkuja. Tavoitteena on, että valmennuksen jälkeen henkilö tuntee voimavaransa ja on ehkä valmis ottamaan seuraavan askeleen, oli se sitten kuntouttavaa työtoimintaa, koulutusta tai vaikka työkokeilu.

Alle 30-vuotiaille on olemassa työhön ja koulutukseen apua tarjoavaa Ohjaamo-toimintaa, mutta tätä vanhemmat jäävät usein tyhjän päälle. On kuntoutujan itsensä vastuulla hakeutua palveluiden piiriin. Missä viipyy eri tahojen yhdessä toteuttama ”Aikuisten ohjaamo”, joka koordinoisi palveluja ja auttaisi vuosia työelämän ulkopuolella olleet eteenpäin? Yhteiskunnan kannalta on edullisempaa, että mahdollisimman moni kuntoutuu takaisin työelämään, vaikka sitten joustavin ratkaisuin.

Nähtäväksi jää, lisääkö sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto hyvinvointialueille ja työllisyyspalvelujen vastuuttaminen kunnille pitkäaikaistyöttömille suunnattujen palvelujen yhtenäisyyttä ja systemaattisuutta.

Jarkko Partanen

projektipäällikkö

Katariina Enäsuo

projektityöntekijä, Diakonissalaitoksen Hoiva, Kyvyt-hanke

