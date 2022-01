Me ulkosuomalaiset haluamme katsoa kotimaisia televisio-ohjelmia

Yleisradion tärkeiden ohjelmien näkymättömyys huolettaa kaikkia ulkomailla asuvia ulkosuomalaisia.

Harkitsimme perheeni kanssa pitkästä aikaa matkaa jouluksi Suomeen, toiseen kotimaahamme, mutta lopulta koronatartuntalukuja tavatessamme päätimme jäädä kotiin. Tähän samaan päätyivät monet muutkin ulkomailla asuvat suomalaiset lukuun ottamatta muutamia urheita seikkailuhenkisiä sankareita, jotka testien ja karanteenien kauttamatkustivat perheidensä ja ystäviensä luokse ihanaan kotoiseen joulumaahamme.

Me ulkosuomalaiset kaipaamme ”kotiin” erityisesti jouluna: opettelemme netissä kotoisia reseptejä, etsimme paikallisia protestanttikirkkoja laulaaksemme kauneimpia joululauluja, tilaamme laatikkokaupalla joulumakeisia kotimaisista nettikaupoista ja järjestämme joulujuhlia kaksikielisille lapsillemme, joissa jouluarpajaisten pääpalkintona on tietenkin menopaluulippu Suomeen.

Uudenvuodenaattoon mennessä olimme kestinneet sukulaiset ja ystävät turvallisesti kotiterassillamme, mutta omikronin levitessä ympärillämme päätimme viettää iltaa kotona perheen parissa ja seurata Yleisradion virallista juhlaohjelmaa Areenasta. Mutta ruudussa lukikin: ”Tämä ohjelma on katsottavissa vain Suomessa.” Ilmoitus tuntui pahalta, jota ei lainkaan vähentänyt nuoren harmi, kun oli odottanut näkevänsä Blind Channel -bändin esityksen.

Kaksi viime vuotta ovat olleet ulkomailla asuville suomalaisille erityisen vaativia, kun kotimaahan matkustaminen on ollut vaikeaa, ja aikaa on vietetty paljon kotona televisioiden ääressä. Näissä oloissa olisivat erityisesti olleet tarpeen lasten ja nuorten suomen ja ruotsin kielen kehitystä ja ylläpitoa tukevat ohjelmat. Yleisradion ohjelmatarjonta on ulkosuomalaisille kaikissa olosuhteissa kielellisesti, kulttuurillisesti ja sivistyksellisesti arvokasta. Se tukee identiteettiämme ja auttaa siteidemme ylläpitoa kotimaassamme.

Nykyisin EU:n alueella asuvien ulkosuomalaiset voivat seurata Ylen uutisia ja joitakin ajankohtaisia ohjelmia, mutta EU:n ulkopuolella tämäkään ei ole aina mahdollista.

On ikävää, että meidät ulkosuomalaiset on näin jätetty syrjään eikä lainsäädäntöä ole saatu muokattua niin, että voisimme lupaverot maksamalla ja tekijänoikeussopimuksia noudattamalla päästä seuraamaan kotimaista ohjelmistoa, äidinkielellämme. Ulkosuomalaiset ovat Suomen ääni ulkomailla. Antakaa Suomen kuulua meille!

Ulkosuomalaisparlamentti (USP), joka on Suomi-Seuran yhteydessä toimiva ulkosuomalaisten äänikanava, on ajanut Yleisradion ohjelmatoiminnan sallimista laajemmalle ulkosuomalaisyhteisölle Yle Areenan avautumisesta lähtien. Viimeksi kesäkuussa 2021 USP:n täysistunto, jossa oli edustettuna etänä 500 suomalaisyhteisöä 37 maasta, hyväksyi päätöslauselman asiasta, jonka se luovutti sisäministeriölle lokakuussa. Yleisradion tärkeiden ohjelmien näkymättömyys huolettaa kaikkia ulkomailla asuvia ulkosuomalaisia.

Satu Sulkunen

USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueen edustaja, Rooma, Italia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.