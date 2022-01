Nuoret eivät lue, koska hyvien kirjojen löytäminen on vaivalloista

Äänikirjasovelluksissa pitäisi olla ”kirjatrailereita”, joiden avulla voi muutamassa sekunnissa päättää, haluaako kirjan lukea vai ei.

Algoritmien ja sosiaalisen median maailmassa on käsittämätöntä, että nuorten odotetaan lukevan samalla tavalla kuin vanhempansa.

Olen samaa mieltä Silvia Hosseinin (HS Sunnuntai 2.1.) ja Minna Castrénin (HS Mielipide 5.1.) jakaman näkemyksen kanssa: nuoret pitää saada lukemaan. Keskustelu on kuitenkin ollut aiheeseen liittyen hirvittävän yksipuolista eikä osu asian ytimeen. Nuorten lukuapaattisuutta ei korjata poliittisilla uudistuksilla vaan lukemispalveluiden kattavalla remontilla.

Olen keskustellut ikätovereideni kanssa syistä, miksi he eivät kuluta kaunokirjallisuutta. Vastauksissa toistuu yksi sama teema: hyvien kirjojen löytäminen on vaikeaa ja rasittavaa. Useimmat haluaisivat lukea, mutta he eivät tiedä mistä aloittaa.

Me nuoret olemme tottuneet Tiktokin, Spotifyn ja Instagramin monimutkaisiin algoritmeihin, jotka antavat meille haluamamme paljon tehokkaammin kuin Bookbeat tai Storytel, joiden suositusmekanismit pohjautuvat genreen.

Kirjojen suoratoistopalveluiden ei pitäisi näyttää valtavalta kirjastolta, jossa valinnanvaraa on liikaa eikä haluamaansa voi löytää kuin selaamalla kaikkea, mitä tulee vastaan.

Bookbeatin ja Storytelin pitäisi ottaa mallia Tiktokista. Suoratoistopalveluiden yhteydessä pitäisi olla ”kirjatrailereita”, joiden avulla voi muutamassa sekunnissa päättää, haluaako kirjan lukea vai ei. Algoritmit viimeistelisivät tuotoksen.

Nykyinen järjestelmä tuntuu siltä kuin vanhemmat, opettajat ja päättäjät yrittäisivät markkinoida meille kirjoja kuin c-kasetteja Spotifyn aikana.

Laura Hack

opiskelija, 19 vuotta, Helsinki

