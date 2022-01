Metsien suojelu on Suomen luonnon kohtalonkysymys

Metsien suojelussa on puutteita paitsi määrässä myös maantieteellisessä kattavuudessa ja eri luontotyyppien edustavuudessa.

Ida Korhonen tähdensi (HS Mielipide 2.1.) Luontopaneelin metsien suojelua koskevan esityksen tärkeyttä. Luontopaneeli esittää metsien suojelun toteuttamista EU:n tavoitteiden mukaisesti siten, että suojellaan tiukasti kaikki vanhat ja luonnontilaiset metsät sekä vähintään kymmenen prosenttia metsäpinta-alasta jokaisessa maakunnassa.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kolme prosenttia. Puuta kunnolla kasvavista metsistä on valtakunnallisesti suojeltu lakisääteisesti noin kuusi prosenttia. Metsien suojelussa on siis puutteita paitsi määrässä niin myös maantieteellisessä kattavuudessa ja eri luontotyyppien edustavuudessa.

Riittämätön suojelutilanne ja ympäristölle kestämättömät tavat harjoittaa metsätaloutta ovat ajaneet metsäluonnon syvään ahdinkoon: yli 800 metsien eläin-, kasvi- ja sienilajia on uhanalaisia sekä lähes 80 prosenttia metsien luontotyypeistä on uhanalaisia.

Vanhat metsät ovat metsissä elävien uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö. Suuri joukko eliölajeja tarvitsee koskemattomia, vanhoja ja runsaslahopuustoisia metsiä laajoina pinta-aloina. Tällaisten metsien on myös muodostettava toisiinsa kytkeytynyt ekologisesti toimiva verkosto.

Luonnonmetsiä ja vanhoja metsiä kuitenkin hakataan yhä edelleen. Lainsäädäntömme on puutteellista salliessaan tämän tapahtuvan. Ainutlaatuisia metsiä hävittävät niin pohjoisen Suomen yhteismetsät kuin valtion liikelaitos Metsähallituskin. Metsähallituksen metsätalouden poliittinen ohjaus on pahasti epäonnistunut, sillä juuri valtion tulisi kantaa erityisen suuri vastuu luontokadon hillinnässä.

Hallituksen on nyt otettava metsissä tapahtuvan luontokadon torjunta vakavasti ja toteutettava suojelutoimet määrätietoisesti osoittaen niille moninkertaisesti nykyistä suurempi rahoitus. Muussa tapauksessa menetämme korvaamattoman osan Suomen alkuperäisen luonnon elonkirjosta.

Pertti Salolainen

ministeri, Helsinki

Panu Kunttu

maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Taalintehdas

