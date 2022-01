Kyseessä on historiallisesti arvokas alue.

Espooseen suunnitellaan uutta ”kansalaistaloa” vanhan kaupungintalon korvaajaksi. Haluaisin tuoda esille pari näkökohtaa sen suunnitteluun.

Kyseessä on ehkä arvokkain historiallinen alue Espoossa. Keskiaikainen kirkko on Suomen vanhimpia, ja se vaatisi tilaa ympärilleen. Historialliseen jokimaisemaan ei saisi rakentaa mitään moderneja laatikoita, kuten on kaavailtu.

Espoon sydämessä oli aikoinaan myös vanha kunnantalo, jonka kuvissa tummiin pukuihin pukeutuneet valtuutetut kokivat tehtävänsä arvokkaaksi.

Aikoinaan Espoon keskuksesta järjestettiin kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Aluetta pidettiin arvokkaana; sijaitsihan se keskellä Espoota, ja alueella oli jo valmiit rautatie- ja moottoritieyhteydet.

Tuolloin Espoo teki päätöksen Espoon tasapuolisesta rakentamisesta. Innostuin siksi nuorena asuntosäästäjäksi Suvelaan tulevaan kerrostaloon.

Arkkitehtikilpailun tulokset ilmeisesti vesitettiin, koska Espoon keskuksesta ei haluttu vetovoimaista kilpailijaa pian jälkikäteen perustetuille Matinkylälle ja Kivenlahdelle, jotka sijaitsivat Espoon reuna-alueilla ja vaativat kokonaan uuden infran rakentamisen.

Matinkylän ja Kivenlahden toteuttivat silloisia Espoon valtapuolueita lähellä olevat grynderit. Suvelasta tuli slummimainen betonilähiö heti alusta alkaen, joka ei taatusti kilpaillut muiden lähiöiden kanssa. Asuin Suvelassa vain vuoden.

Kaupungintalosta tuli DDR:n arkkitehtuuria muistuttava synkkä betonilaatikko, jonka sisustalla nähtiin kuitenkin olevan vahvuuksia. Onneksi kaupungintalo päätettiin purkaa.

Eikö Espoon näiden epäonnistuneiden projektien jälkeen pitäisi pyrkiä tekemään Espoon keskuksesta alueen arvon mukainen, kansainvälisesti korkeatasoista arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua edustava kokonaisuus eikä pelkästään ”kansalaistaloa”, konttoreita ja valtuustotiloja?

Jan Leskinen

Helsinki

