Iltapäivätoiminnassa lapset tulevat useista eri kouluista ja eri luokista.

Markku Rönkä esitti (HS Mielipide 4.1.) huolensa aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten koronaturvallisuudesta ja lasten jaksamisesta osallistua ulkona tapahtuvaan toimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on syksystä lähtien ollut pääsääntöisesti ulkotoimintaa, jotta lähikontakteja on voitu minimoida. Riittävä ja asianmukainen vaatetus vaihtelevissa sääoloissa on tärkeää, ja tästä on huoltajille tiedotettu toimintakauden aikana. Kovien pakkasten varalle toimipaikoissa otetaan tarvittaessa käyttöön koulujen eteis- ja aulatiloja, joihin lapset voivat siirtyä sovituissa pienryhmissä lämmittelemään. Välipala syödään sovituissa pienryhmissä, ja henkilöstö huolehtii, että jokainen lapsi saa riittävän ravinnon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunta on osaavaa ja pätevää, ja he tuntevat ryhmänsä lapset ja heidän tarpeensa. Lasten terveydentilaan liittyvät erityiskysymykset huomioidaan aina toiminnassa, järjestetäänpä toimintaa sitten sisätiloissa tai ulkona.

Leena Palve-Kaunisto

koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö,

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.