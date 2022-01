Olemme lähellä sitä tilannetta, että Suomeen ei voida enää rakentaa ollenkaan turvallisuusvaatimukset täyttävää ydinvoimalaitosta.

Anna-Liina Kauhanen kuvasi kolumnissaan (HS 6.1.) lähinnä poliittisia ongelmia, joita Hanhikiven ydinvoimala aiheuttaisi. On kuitenkin olemassa vielä kaksi muuta ongelmaa, jotka myös pitäisi huomioida.

Ne ovat tekniikka ja talous. Kaksi maailman johtavaa ydinenergian yritystä tarvitsi yhdentoista vuoden lisäajan ennen kuin ne saivat Olkiluoto kolmosesta toimivan laitoksen. Taustalla ovat Euroopan unionin ja Suomen muun muassa turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Olemme lähellä sitä tilannetta, että Suomeen ei voida enää rakentaa ollenkaan turvallisuusvaatimukset täyttävää ydinvoimalaitosta. Ja jos se jotenkin onnistuisi, se veisi vuosia, ehkä kaksikymmentä, kuten Olkiluoto kolmonen.

Kolmas syy, minkä vuoksi ydinvoimalan valmistelu on syytä keskeyttää, on tuotetun energian korkea hinta. Suomi on edullinen maa hyödyntää tuulivoimaa. Erityisesti Pohjanmaa on alavaa ja tuulivoimaloille sopivaa aluetta. Tuulivoimaloiden hinnat koko ajan laskevat ja ne ovat osoittautuneet edullisiksi alueen kunnille. Tuulivoiman pääoma- ja käyttökustannukset ovat olennaisesti pienemmät kuin suunnitellun Hanhikiven voimalan kulut. Hanhikiven voimalalle pitäisi rakentaa samanlainen Onkalo, joka on menossa Eurojoella. Käytetyn polttoaineen väli- ja loppuvarastointi nostaa energian hinnan huippukorkeaksi.

Tuulivoiman hyödyntämistä on epäilty, koska usein on myös tyyntä. Mistä silloin energia saadaan? Avuksi tulee mantereen laajuisiksi levittäytyvät sähköverkostot. Jossain on aina tyyntä, mutta jossain myös aina tuulee. Ja energia siirtyy nopeasti paikasta toiseen. Kun vielä on tukena vahva vesivoima, jatkuvasti kasvava aurinkoenergia ja nurkan takana odottava vetytalous, voimme turvallisin mielin luopua Hanhikivestä.

Pentti Salo

insinööri, Kotka

