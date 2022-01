Monille oppilaille on tärkeää saada ”aloittaa alusta” toisen opettajan kanssa, jos asiat eivät ole aiemmin sujuneet hyvin.

Olen toiminut sekä luokan- ja aineenopettajana että apulaisjohtajana. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen toimin apu- ja resurssiopettajan tehtävissä. Työvuosia tein alaluokilla yhteensä 47.

Urani aikana pohdin paljon opettajuutta lapsen edun kannalta. Olen vakuuttunut siitä, että alaluokilla on lapsen etu, että opettaja noiden vuosien aikana välillä vaihtuu. Aina ei voida toimia ihanteellisella tavalla, mutta on silti vaikea kuvitella, että sama luokanopettaja olisi yhtä innostunut ja taitava alkuopettajana kuin varhaisteinien opettajana ja jatkuvasti yhtä hyvässä kontaktissa kaikkien erilaisten oppilaidensa kanssa.

Oppilaan tulisi saada kohdata erilaisia opettajia sekä kokea erilaisia tapoja oppia. Monille on myös tärkeää saada ”aloittaa alusta” toisen opettajan kanssa, jos asiat eivät ole aiemmin sujuneet hyvin.

Opettajan omilla taidoilla on tietenkin merkitystä. Kerron esimerkin. Eräässä vaiheessa opetin neljä peräkkäistä vuotta kuudetta luokkaa. Näin, kuinka omat opetustaitoni kehittyivät. Huomasin, mitkä metodit toimivat mihinkin aiheeseen parhaiten, ja tulokset paranivat.

Mieleeni on jäänyt erityisesti prosenttilasku: opin opettamaan niin selkeästi ja auttamaan juuri oikealla tavalla, että oppilaani tekivät saman kokeen vuosi vuodelta paremmin, vaikka luokkakoko ja -tyyppi olivat aina suunnilleen samat.

Rehtori on koulussa tärkeä. Ajattelin monesti työurani aikana, että koulussa on hyvä tehdä työtä, jos rehtori tajuaa, että oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin paras varmistus on se, että koulussa kiinnitetään paljon huomiota opettajien työhyvinvointiin.

Jos opettajat saavat rehtorilta, toisiltaan ja kodeilta arvostusta ja tukea, luokkiin ei mene vain hyvin koulutettuja vaan myös innokkaita ja hyväntuulisia opettajia antamaan näitä samoja asioita oppilailleen. Kaikkien opettajien tulee myös saada tilaa ideoilleen: luova ja idearikas opettaja on aarre ei vain luokassa vaan koko työyhteisössä.

Esikoulussa valmistaudutaan kouluun. Eikö alaluokilla valmistauduta siis yläluokille menoon? Heittelin monesti viides- ja kuudesluokkalaisille viitteitä yläluokille kuuluvista asioista, esimerkiksi yhtälölaskennasta ja maailmansodista. Arvelin, että olisi hyvä, että oppilailla olisi jokin ajatus tulevaisuudessa opetettavista asioista. Huomasin, että tällainen herätti paljon kiinnostusta ja halun tietää lisää.

Eeva Äärimaa

luokanopettaja, eläkkeellä

Helsinki

