Mailaton luistelija saa pitää itse puoliaan.

Olen vuosia kuntoillut luistelemalla. Oulunkylän ja Käpylän tekojääkentillä kenttä on jaettu mailallisten ja mailattomien puoliin. Se näyttää olevan osalle mailapelien harrastajista ylivoimaista hahmottaa kylteistä, aidoista ja jokapäiväisestä käytännöstä huolimatta. Henkilökuntaa on paikalla, mutta en ole koskaan kuullut heidän ilmoittavan tästä asiasta.

On epämiellyttävää ja turvatonta luistella kentän mailattomien osaa ympäri, kun kiekkoa jahtaavat viuhtovat mailoineen muista piittaamatta ja perustavat pelialueita mailattomien puolelle. On totta, että mailapuolella on yleensä enemmän luistelijoita kuin mailattomien puolella. Olisikin usein perusteltua, että se pelialue olisi vapaan luistelun aluetta suurempi. Se olisi paljon miellyttävämpää kuin pelaajien valuminen luistelijoiden sekaan.

Usein kuitenkin mailapuolella olisi tilaa, mutta siitä huolimatta pelaajat levittäytyvät mailattomien puolelle.

Toivon, että Helsingin kaupunki velvoittaisi kenttähenkilökunnan puuttumaan, jos jääkiekkoa tai jääpalloa pelataan mailattomien alueella. Kun luistelija pyytää pelaajia siirtymään mailapuolelle, hän saa yleensä osakseen erilaisia solvauksia ja halveksivia katseita. Pyynnön jälkeenkään kaikki eivät siirry mailapuolelle.

Maarit Pihlman

Helsinki

