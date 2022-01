Koronarajoitukset uhkaavat lasten motivaatiota jatkaa urheiluharrastusta.

Suositus lasten sisätilaharrastustoiminnan rajoittamisesta on käsittämätön. Kenen oikeuksia tässä nyt oikein halutaan turvata? On oletettavaa, että rajoituksista olisi enemmän haittaa kuin saavutettavia hyötyjä. Haitat voivat olla lasten elämän mittaisia.

Poikani pelaa salibandyä, ja nyt tästä uhkaa tulla kolmas perättäinen kausi, ettei sarjoja voida pelata loppuun saakka eikä saada normaalia harjoituskautta. Se turhauttaa. Tilanne lienee sama lähes kaikissa urheilulajeissa.

Koronatauot uhkaavat lasten motivaatiota jatkaa urheiluharrastusta, koska lapset eivät voi kehittää taitojaan eivätkä pitää yllä kuntoaan. Joukkueet, harrastusryhmät, ystävät ja tärkeät aikuiset ovat murrosikäisille kullanarvoisia. Kyse on yhden kokonaisen sukupolven urheilullisen elämäntavan loppumisen uhasta. Miten teinit saadaan näiden harrastustaukojen aikana liikkumaan säännöllisesti? Tai mitä jos harrastus rajoitusten takia kokonaan loppuu? Valitettavasti kävely metsässä vanhempien kanssa ei juurikaan nappaa teiniä eikä omatoimiharjoittelu millään muotoa korvaa säännöllistä ammattimaista valmennusta joukkueessa.

Aikaisemmat tauot lasten harrastustoiminnassa olemme pystyneet perustelemaan sillä, että suojaamme isovanhempien ja riskiryhmäläisten henkeä. Jos tarkastellaan rokottamattomien tehohoitopotilaiden suurta suhteellista osuutta tällä hetkellä, herää epäilys uusien rajoitusten perusteesta: suojataanko tässä lopulta rokottamattomien oikeutta saada tehohoitoa?

Nyt kun rokotuksia on hyvin saatavilla, riskiryhmäläiset on jo kohta neljään kertaan rokotettu ja isovanhemmilla on ollut mahdollisuus saada kolme rokotetta, kaipaamme perusteluja, jotka teini-ikäinenkin ymmärtää ja kokee oikeutetuiksi. Tehohoidon riittävyyden takaaminen rokottamattomien hoitoon ei kuulosta oikeutetulta perusteelta, etenkin kun lasten rooli koronaviruksen leviämisessä on useaan otteeseen havaittu mainettaan pienemmäksi.

On jäänyt epäselväksi, kenen perusoikeuksia tässä nyt oikein halutaan turvata. Tasa-arvon näkökulmasta kysymys voi kulminoitua näin: onko ihmisen oikeus ottaa tai olla ottamatta rokotetta tärkeämpi kuin se, että lapsilta viedään kokonaan oikeus harrastaa?

Jos näistä suunnitelmista rajoittaa lasten sisätilaharrastustoimintaa pitää etsiä jotain hyvää, niin ainakin kansalaiset saavat omakohtaista tuntumaa siihen, miltä kohtuuton vallankäyttö konkreettisesti tuntuu.

Vetoan aluehallintoviranomaisiin: älkää rajoittako lasten harrastamista. Joukko terveysalan asiantuntijoitakin näkee rajoituksista enemmän haittaa kuin hyötyä. Me vanhemmat koemme nämä haitat ihan joka päivä kotona. Annetaan lapsille mahdollisuus liikunnalliseen elämään. Urheiluseurat tekevät kyllä kaikkensa mahdollisimman koronaturvallisesta harrastamisesta.

Tiina Kivilahti

säbämutsi, Helsinki

