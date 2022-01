Aluehallintoviraston virkamiehiä sitoo virkamiesvastuu tehtyjen päätösten laillisuudesta.

Uudenmaan aluehallintoviraston uusin päätös (7.1.2022) on yksilöliikunnan osalta varsinainen kehäpäätelmä: Sulkua tulee jatkaa, koska epidemia ei ole laantunut. Kuinka kyseinen sulku voisi epidemiaan vaikuttaakaan, kun yksilöliikuntatilojen osuus aiemmista tartunnoista on häviävän pieni?

Koronakoordinaatiotyöryhmän suosituksessa, jonka mukainen päätös pääosin on, käytetään edelleen samoja spekulatiivisia perusteluita liikuntatilojen osalta kuin epidemian alussa, eli tartuttavuutta raskaasti hengittäessä, kosketustartuntariskiä sekä asiakaskontaktien vaikeaa jäljitettävyyttä. Ensin mainittuja ei tiedossa olevien tartuntojen vähäinen määrä tue.

Jäljitettävyys taas on suuressa osassa yksilöliikuntatiloja helposti järjestettävissä asiakaskorttien ja lukulaitteiden avulla. Kuinka tämä tapahtuu esimerkiksi erikoisliikkeissä tai kapakoissa? Ja kuinka näissä kosketustartuntariski olisi paremmin hallittavissa? Myös vetoaminen tartuntatilanteen pahenemiseen on perusteetonta, koska suuremman tartuntariskin omaavia tiloja on edelleen avoinna.

Aluehallintoviraston virkamiehiä sitoo virkamiesvastuu tehtyjen päätösten laillisuudesta, koronakoordinaatiotyöryhmällä ei vastaavaa velvollisuutta suositustensa osalta ole. Tartuntatautilain 58 g -pykälän viides momentti edellyttää käytettävissä olevan asiantuntemuksen huomioimista kunkin tilan tartuntariskiä arvioitaessa. Lain vaatima, asiantuntemukseen perustuva tartuntariskin arviointi on tässä tapauksessa korvattu spekuloinnilla, ja päätökset ovat käytettävissä olevan tiedon vastaisia.

Yksilöliikuntatilojen sulut tulisikin purkaa välittömästi, sillä lain mukaisia perusteita niille ei ole. Tämän on jo osa hallinto-oikeuksistakin todennut.

Jan Rissanen

lääkäri, Espoo

