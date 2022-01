Miten opettajat toimivat sairastuessaan? Pääseekö opettaja testiin työterveyshuollon kautta? Mistä saadaan sijaiset?

Koulut alkoivat Helsingissä maanantaina, ja opettajana olen ahdistunut. Ahdistusta ei niinkään aiheuta itse koronatauti ja sairastuminen vaan se, että koulut on käytännössä heitetty hallitsemattomaan tilanteeseen. Toisaalla sosiaali- ja terveysministeriö viestittää, että koululuokka on karanteenissa, jos yksikin oppilas on koronapositiivinen, ja toisaalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) todetaan, ettei ole toivoakaan ehtiä asettaa karanteeniin oppilaita.

Kotitestejä ollaan tunkemassa kotien vastuulle. Itse en ole vakuuttunut ainakaan teini-ikäisten halusta viedä testejä kotiin asti.

Miten kouluissa sitten pitäisi toimia koronaturvallisesti? Ja miten toimivat opettajat sairastuessaan? Mitään ohjeistusta ei ole tullut Helsingin kaupungilta siitä, pääseekö opettaja testiin työterveyshuollon kautta. Näin ei ainakaan syksyllä ollut. Tai pääseekö ylipäätään saamaan hoitoa, jos sairastuu. Se lienee jo tiedossa, että terveysasemien kautta siihen ei juurikaan ole toivoa.

Kouluissa on mitä todennäköisimmin kaaos parin viikon päästä, kun iso osa oppilaista ja opettajista on sairaana eikä sijaisia saada. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mitään selkeää tukea ei ole tulossa miltään taholta tässä asiassa.

Toivotaan siis, että julkisuudessa paukutettu mantra siitä, että kouluissa ei tartunnat leviä, pitää paikkansa.

Ahdistunut opettaja

