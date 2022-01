Lukukeskuksen kyselystä selvisi, että 27 prosenttia vanhemmista alkoi lukea lapselle vasta sitten, kun he saivat neuvolasta tietoa lukemisen merkityksestä.

Olen erittäin tyytyväinen, että keskustelu lukutaidosta on taas aktivoitunut Silvia Hosseinin esseen ”Oikein pitkä tie” (HS 2.1.) ansiosta. Ottamatta kantaa itse kirjoitukseen haluan selventää käsityksiä huolipuheesta, sosiaalisen eriytymisen vaikutuksista lukutaitoon ja hanketoiminnan vaikuttavuudesta.

Lukukeskuksen Lukulahja lapselle -ohjelman vaikuttavuuskyselystä selvisi, että 27 prosenttia suomalaisvanhemmista alkoi lukea lapselle vasta kun saivat neuvolasta tietoa lukemisen merkityksestä. Tämä on hurja tieto ottaen huomioon, että vastaavan kyselyn tuloksena Englannissa pari vuotta sitten 11 prosenttia vanhemmista alkoi lukea sikäläisen kirjalahjaohjelman vaikutuksesta. Lukukeskuksen kyselyn mukaan viidessä prosentissa perheistä lukulahjaksi neuvolasta saatu kirja oli ensimmäinen lastenkirja kotona. Lukulahjan ovat neuvolasta saaneet kolmen viime vuoden ikäluokan vauvaperheet.

Edellä kerrotut luvut kertovat hyvin siitä tilanteesta, missä tilanteessa Suomessa ollaan eriarvoistumisessa. Ongelmat periytyvät, samoin ongelmat lukutaidossa. Tämä koskee sekä lukemista että lukemiseen liittyvien erityistarpeiden tunnistamista. Kun puhutaan huolipuheesta, pitäisi erottaa tiedon jakaminen ja voivottelu. Tiedon jakamisella on todistettavasti vaikutusta. Lukukeskuksen kyselyn mukaan tieto lukemisen tärkeydestä on muuttanut merkittävästi perheiden asennetta lukemista kohtaan. Väitän, että tiedon jakaminen lukutaidosta lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Viime vuoden lopussa julkistetussa kansallisessa lukutaitostrategiassa otettiin erityisesti huomioon lukutaidon kannalta heikossa asemassa olevat väestöryhmät. Suurin osa hankkeista on kohdistettu niihin, joilla on oletettavasti heikommat lähtökohdat saavuttaa hyvä lukutaito. Sekä kouluissa ja kirjastoissa että järjestöissä tehdään valtavasti työtä, jotta kaikki saavuttaisivat yhteiskunnassa tarvittavan lukutaidon ja osaamisen. Samalla emme voi unohtaa lapsia, nuoria ja aikuisia, joille lukeminen on intohimo. Meitä on paljon!

Ilmi Villacís

toiminnanjohtaja, kansallisen lukutaitostrategian projektiryhmän puheenjohtaja 2021

Lukukeskus-Läscentrum ry

