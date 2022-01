Kokoamme nuorista koostuvan raadin, jolla testata ideoita.

Laura Hack kirjoitti (HS Mielipide 8.1.), etteivät nuoret lue, koska kirjojen löytäminen on vaivalloista. Hän esitti, että kirjojen suoratoistopalvelut ottaisivat käyttöön kirjojen trailerit ja ottaisivat mallia sosiaalisen median kanavien algoritmeista.

Kiitämme lämpimästi Hackia palautteesta. Toisin kuin usein luullaan, kirjojen suoratoistopalveluiden suosittelut eivät perustu ainoastaan algoritmeihin, vaan meillä Storytelillä on algoritmien lisäksi aivan oikeita ihmisiä suosittelemassa kirjoja. Kirjasuositukset pitävät sisällään käyttäjän kuunteluhistoriaan, kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen pohjautuvia personoituja sekä asiantuntijoiden käsin poimimia suosituksia.

Kiinnostava havainto on, että Storytelin käyttäjien suosio jakaantuu varsin tasaisesti ihmisen kokoamien ja algoritmien kokoamien listojen välille. Algoritmi toimii sitä paremmin, mitä enemmän palvelussa vietetään aikaa ja mitä enemmän sovellukselle jaetaan tietoa itsestä. Storytel ei kerää käyttäjistä yhtä paljon dataa kuin esimerkiksi juuri sosiaalisen median sovellukset. Kirjallisuuden tuntemus ja asiantuntijan osaaminen sekä algoritmi täydentävät näkemyksemme mukaan toisiaan, eikä kone korvaa ihmistä kaikissa asioissa.

Meillä on jokaisesta kirjasta ääninäyte jo nyt. Hackin ehdotus kirjojen trailereista on kuitenkin erinomainen, ja olemme kiinnostuneita kuulemaan nuorten omia mielipiteitä siitä, miten parhaiten auttaisimme löytämään uutta luettavaa ja kuunneltavaa. Voimme ottaa heti käyttöön nuortenkirjojemme paremman esille tuomisen sosiaalisessa mediassa. Hackin ehdotuksesta inspiroituneena kokoamme nuorista koostuvan raadin, jolla testata ideoita. Myös Hack on tervetullut mukaan.

Kokemuksemme on, että lukuaikapalveluiden kautta sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole innostuneet tarttumaan perinteiseen kirjaan, ovat löytäneet e-kirjat ja äänikirjat. Mahdollisimman monen ohjaaminen kirjojen maailmaan on meille sydämenasia.

Tuuva Harjanne

kaupallinen johtaja

Noora Kunttu

pr- ja tapahtumapäällikkö

Storytel

