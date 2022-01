Työeläkkeiden siirto yhtiöstä toiseen kilpailuttamisen varjolla syö eläkevaroja.

Nykyinen hajautettu työeläkejärjestelmä synnyttää yli miljardin euron kustannukset päällekkäisten organisaatioiden ja järjestelmien osalta. Jokainen on yksinään pieni toimija. Yhteen yhtiöön siirtämällä voitaisiin säästää kuluja arviolta 500 miljoonaa euroa. Tämä pelkästään ilman sijoitustoiminnan sääntelynkin laajentamista johtaisi 20 vuodessa neljän prosentin tuotto-oletuksella yli 16 miljardia euroa suurempaan rahastoon kuin nykymalli.

Suuri kustannus tulee raskaasta hallinnosta ja myyntiorganisaatioista, jotka keskittyvät siirtämään yrittäjä- ja työeläkkeitä yhtiöistä toiseen tilanteessa, jossa sääntely on kiristynyt ja yhtiöiden väliset erot jäävät marginaalisiksi. Nykyisin asiakashyvitykset ovat yhtä suuria, ja palkkiot siirrosta ovat turhaa rahankäyttöä kilpailunimikkeen alla. Vahinkovakuutusyhtiöt toimivat työeläkeyhtiöiden jakelukanavana. Kun tavoitteena on vahvasti kaikissa keskittäminen, niin tämä johtaa tilanteeseen, että aina pyritään siirtämään myös yrittäjä- ja työeläkkeet, ja aina palkkiot lähtevät maksuun uudelleen. Työeläkeyhtiöiden asiakashankinnan kustannus on mittava. Tämä kaikki on pois itse eläkkeistä ja sijoitusvaroista.

Ilmarisen ja Eteran fuusiossa vuonna 2018 asetettiin tavoitteeksi 20 miljoonan euron vuotuiset synergiahyödyt sijoitustoiminnassa sekä 20 miljoonan euron vuotuiset hyödyt hoitokuluissa vuoteen 2020 mennessä. Sijoitustoiminnan osalta nuo toimenpiteet toteutettiin jo vuoden 2018 aikana. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Ilmarisen hoitokustannustulos oli jo parantunut yli 20 miljoonaa euroa. Suurimmat hyödyt tulivat päällekkäisten toimintojen karsimisesta sekä hallinnointipalkkioiden pienentymisestä. Tästä on helppo vetää johtopäätös, mikä olisi kustannussäästö isompien fuusioiden osalta.

Eläkkeiden toimeenpanon tehokas hoito on oikeutettu odotus meille Suomen vakuutuksenottajille. Nykyinen järjestelmä ei tähän vastaa eivätkä pienet innovaatiot nykyisen mallin puitteissa ole riittäviä. Työeläkeyhtiöiden yhdistäminen olisi nimenomaan sitä vastuullisuutta, jota työeläkeyhtiöt peräänkuuluttavat.

Timo Kyyriäinen

toiminnanjohtaja

Suomen vakuutuksenottajien keskusliitto

