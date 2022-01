Kyösti Niemelä kirjoitti (HS Kulttuuri 10.1.) ansiokkaan arvion Charles Seifen kirjasta Hawking tyrkyllä (suom. Kimmo Pietiläinen). Yksi kauneusvirhe tekstiin on pujahtanut. Stephen Hawking ei kirjoittanut kirjaa Ajan lyhyt historia. Hän kirjoitti kirjan A Brief History of Time. Suomenkielisen version on suomentanut Risto Varteva.

Mikään kirja ei käänny suomeksi itsestään, vaan suomentajan täytyy mennä kirjailijan nahkoihin ja kirjoittaa kirja uudestaan suomeksi – niin kuin alkuteoksen kirjoittaja sen olisi tehnyt, jos olisi osannut suomea. Tämä vaatii vahvaa ammattitaitoa, Ajan lyhyen historian tapauksessa sekä itse kirjan aihepiiristä että suomen kielestä ja suomentamisesta.

Vartevan ammattitaito oli niin vankka, että hän myös löysi alkuteoksesta virheen. Hawking kiitti tarkkasilmäisyydestä ja virhe korjattiin jatkossa myös A Brief History of Time -kirjaan.

Annukka Varteva

Risto Vartevan tytär, Helsinki

