Kouluissa vieraillessani tapaan usein lapsia, joiden lukuinto ei ole vielä herännyt, mutta lähes jokainen haluaisi löytää itseään kiinnostavan kirjan.

Äidinkielenopettaja Heidi Kangas jakoi (HS Mielipide 11.1.) myönteisen näkemyksensä lukutaidon tilanteesta kouluissa. Hän oli sitä mieltä, että hyvän lukutaidon voivat oppia kaikki. Ilahduin mielipiteestä, sillä tutkimusten valossa lukutaidon syvälliseen oppimiseen vaikuttaa lapsen vanhempien yhteiskuntaluokka, ja paljon lukevat menestyvät paremmin opinnoissaan. Tutkimuksia lukiessa on kuitenkin mahdoton päätellä, onko niin, että paljon lukevat menestyvät muutenkin paremmin koulussa, vai lisääkö pelkkä lukeminen muutakin koulumenestystä.

Itse lastenkirjoja kirjoittavana kirjailijana pohdin jatkuvasti, miten saisin myös vähän lukevat lapset innostumaan kirjoista. Millainen koukku tekstissä pitää heidät kiinni tarinassa, millainen kieli heittää sisään, mikä taas vieraannuttaa, pudottaa matkasta tai tuntuu liian vaikealta ymmärtää. Yhtälön pohtiminen on toisaalta mahdotonta, mutta toisaalta tärkeää.

Omasta lapsuuden tahmeasti alkaneesta matkasta lukijaksi tiedän, että yksi kirja voi muuttaa lukemattoman lapsen lukijaksi. Itse en olisi tullut tarttuneeksi kirjaan, jos opettaja ei olisi minua siihen pakottanut.

Mielestäni ei siis ole tarpeen kysyä lapsilta, haluavatko he lukea kaunokirjallisuutta. Emmehän me kysy heiltä sitäkään, haluavatko he laskea kertolaskuja. Mielekkäämpää olisi sisällyttää lukeminen koulun päivittäisiin arkirutiineihin luonnollisena osana.

Uuden oppimisessa, kuten pianonsoitossa tai painonnostossa, tekemisen ilo syntyy vähitellen, kun taito ja lihakset kehittyvät. Lukemisen ilo syntyy, kun lukeminen on niin sujuvaa, että luettu muuttuu mielikuviksi ja oma päänsisäinen elokuvateatteri käynnistyy. Sitä ennen kirjat ovat vain loputon jono mustia merkkejä, hitaasti hahmottuvia sanoja ja lauseita.

Kangas totesi, että kaikki lapset ovat kiinnostuneita tarinoista. Minäkään en ole nähnyt edes pienintä merkkiä siitä, että kiinnostus tarinaan olisi kuolemassa. Kouluissa vieraillessani tapaan usein lapsia, joiden lukuinto ei ole vielä herännyt, mutta lähes jokainen haluaisi löytää itseään kiinnostavan kirjan – sen joka käynnistää elokuvateatterin.

Tästä näkökulmasta asia näyttää olevan päivänselvä, yksinkertainen ja luultavasti jokaisen pedagogin tiedossa. Luetaan enemmän ja monipuolisemmin lasten kanssa kouluissa ja päiväkodeissa, puhutaan innostuneesti kirjoista. Sisällytetään puolituntinen kirjallisuuden lukemista jokaisen lapsen päivään.

En malta odottaa, että saan kuulla, millaisia tarinoita nämä diginatiivit lapset kirjoittavat. En osaa edes kuvitella, mitä kaikkea se voi olla, millaisia ovat tulevaisuuden digirikastetut, monitaiteelliset kirjat. Mutta kuullaksemme heidän kantansa ja lukeaksemme heidän tarinansa he tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon, ja meidän täytyy keksiä innostavia tapoja opettaa se heille.

Veera Salmi

kirjailija, Helsinki

