Etelä-Suomen Sanomat kummastelee hallituksen suositusta lasten ja nuorten sisäharrastusten keskeyttämisestä vaikean koronavirustilanteen vuoksi.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on korostanut, että lasten ja nuorten rooli taudin levittämisessä on säilynyt pienenä. He eivät saa tartuntaa yhtä helposti kuin aikuiset, ja he tartuttavat sitä vähemmän eteenpäin.”

”Tilat pannaan pian säppiin, mikäli alueelliset viranomaiset tekevät kuten hallitus haluaa. Alueilta toivoisi asiassa tavallistakin tarkempaa harkintaa, sillä täsmälleen samat seikat, joilla hallitus perusteli koulujen pitämistä lähiopetuksessa, pätevät myös lasten ja nuorten harrastuksiin.”

”Katkot syövät motivaatiota ja voivat lopettaa harrastukset kokonaan samaan aikaan, kun alaikäisten liikkumattomuus on noussut kansalliseksi huolenaiheeksi.”

”Maallikonkin on vaikea käsittää, kuinka paljon lasten ja nuorten harrastekiellolla saavutettaisiin todellista hyötyä verrattuna haittavaikutuksiin, joita siitä väistämättä seuraisi – niin välittömästi kuin pidemmällä aikavälillä.”

Ilkka-Pohjalainen luottaa ainakin Seinäjoella lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävien urheiluseurojen kykyyn torjua tartuntaketjuja.

”Seurat ovat sitoutuneet viruksen torjuntaan ja toimineet annettujen ohjeiden mukaan säntillisesti.”

”Hallituksen aluehallintovirastoille antama suositus hämmentää monestakin syystä. Terveysviranomaiset muistuttavat, etteivät lapset ole oleellisin ryhmä virusten levittäjänä.”

”Pian jo kolmannelle vuodelle kääntyvä pandemia on jättänyt jälkensä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Poikkeusolojen vaikutukset näkyvät syrjäytymisen ja yksinäisyyden kasvuna, yleisenä pahoinvointina ja lisääntyneinä mielenterveysongelmina.”

”Hallitus on korostanut useaan otteeseen lasten ja nuorten harrastusten jatkumisen tärkeyttä. On käytetty sanaparia lapset ja nuoret ensin, ja muistutettu, että heihin kohdistuvien rajoitusten tulee olla viimeisiä, joita otetaan käyttöön. Käytäntö on ollut kuitenkin toista.”

”Koronan jättämää laskua maksetaan pitkään. Pienimmät eivät saa kuitenkaan olla se ryhmä, joka joutuu laskun suurimmaksi maksumieheksi. Jos lapsilta ja nuorilta viedään mahdollisuus harrastaa, viedään heiltä enemmän kuin puolitoista tuntia saliaikaa pari kolme kertaa viikossa. Onko yhteiskunnalla siihen varaa?”

Turun Sanomat toteaa, että lasten ja nuorten elämän rajoituksissa pitää olla erityisen varovainen.

”Kahden vuoden korona-aika on vienyt kymmenvuotiaalta viidenneksen elämästä mutta 50-vuotiaalta vain neljä prosenttia.”