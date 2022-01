Poliitikot joutuvat tekemään valintoja ja luopumaan joistakin metsien tuomista hyödyistä.

Metsäkeskustelu on kuumentunut. Metsä­keskustelu jakaa suomalaisia. Metsä­keskustelu on repivää. Näin on viime aikoina kuullut usein sanottavan – ja usein kommentit on tarkoitettu moitteeksi.

Se ei kuitenkaan ole huono asia, jos metsäkeskustelu kiihtyy. Siihen on syytäkin.

Suomessa on valtavasti metsiä, noin 75 prosenttia maapinta-alasta. Metsiin sovitellaan kuitenkin nyt niin monia eri tehtäviä, etteivät ne kaikki tahdo sinne sopia. On tehtävä valintoja.

Tämä vuosi on tärkeä. Kansallisesti ja EU:sta on tulossa ainakin kymmenkunta erilaista metsälinjausta ja -päätöstä, jotka vaikuttavat pitkälle tuleviin vuosikymmeniin.

Iso asia on EU:n biodiversiteettistrategian soveltaminen. Tänä vuonna Suomen pitää kertoa, miten suojelemme kaikki luonnontilaiset ja kaikki vanhat metsät. On kerrottava myös, miten edistämme tavoitetta suojella EU:n pinta-alasta 10 prosenttia tiukasti ja 30 prosenttia löyhemmin. Työryhmät alkavat laatia suunnitelmaa helmikuussa.

Siksi oikea aika käydä metsäkeskustelua on nyt. Vaikka se olisi repivääkin.

Suomen metsien halutaan hoitavan vähintään kolmea eri tehtävää: metsätaloutta, hiilensidontaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Lisäksi tulevat vielä poronhoito sekä marjastus, sienestys, retkeily, liikunta, metsästys ja muu virkistys, maisema-arvotkin.

Metsäteollisuuden viennin arvo on noin kymmenen miljardia euroa vuodessa. Myös raaka-aine tulee tulee kotimaasta, kun metsäteollisuus ostaa puuta Suomesta. Näin tuloja saavat metsänomistajat, metsäkoneen käyttäjät, tukkirekkojen kuljettajat, metsäautoteiden auraajat ja monet muut.

Hiilensidonta tarkoittaa, että metsän puusto ja maaperä ottavat ilmasta hiiltä ja varastoivat sen itseensä.

Tämän biologian varaan Suomen hallitus laskee paljon. Suomen hiilineutraaliustavoite on rakennettu sen varaan, että vain osa päästöistä poistetaan ja loput niellään metsien avulla. Tätä varten nieluja pitää entisestään vahvistaa.

Koska Suomessa on paljon metsää, erilaiset metsät ovat täällä tärkeitä elinympäristöjä. Kun siis Suomessa pohditaan keinoja luontokadon pysäyttämiseksi, puhutaan pitkälti luontokadon pysäyttämisestä metsissä.

Miten kaikki tehtävät sopivat yhteen? Kaksi ensimmäistä – eli metsätalous ja hiilensidonta – ovat jotenkuten sovitettavissa samaan metsään. Esimerkiksi kiertoaikojen pidentäminen eli metsien hakkaaminen vanhempina kuin nykyisin voi auttaa ilmastonmuutoksen torjunnan kiireisimpien vuosien yli.

Luonto ja hiilensidonta sopivat samaan metsään, sillä luonnoltaan rikas metsä on samalla hiilivarasto ja yleensä hiilinielukin.

Talouskäytön ja luonnon monimuotoisuuden yhdistäminen on vaikein kohta. Metsälajien uhanalaisuuden suurimmat syyt ovat lahopuun hupeneminen, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen sekä metsien hoito- ja uudistamistoimet. Luontoa on vaikeampi sekä säilyttää että hakata.

Mitä metsiltä siis halutaan? Metsätalouseuroja vai luontoarvoja?

Helppo vastaus tietysti on, että molempia. Sitä vastausta on tähän asti voinut käyttää, mutta tilanne on muuttunut.

Jo aiemmin Suomi oli luvannut pysäyttää monimuotoisuuden heikkenemiseen vuoteen 2020 mennessä. Tässä tavoitteessa poliitikot ja virkamiehet epäonnistuivat.

Uusi tavoite on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä.

Se ei tapahdu itsestään. Suojelualueita tarvitaan lisää. Samoin hellävaraisempaa metsätaloutta.

Suomessa metsistä pääosan (70 prosenttia) omistavat yksityiset ihmiset ja yritykset. Heidän mailleen suojelualueiden perustaminen on väistämättä hidasta. Sen sijaan valtion metsät (26 prosenttia) ovat omassa määräysvallassa.

Kaikkia metsän tarjoamia palveluita ei ole mahdollista mitata metsistä ulos täysimääräisesti. On tehtävä valintoja. On karsittava joistakin hyödyistä, jotta jotain toista hyötyä voidaan saada enemmän.

Nämä valinnat ovat poliittisia. Siksi aiheesta on puhuttava, vaikka se nostattaisi tunteita.

Kirjoittaja on HS:n ympäristötuottaja.