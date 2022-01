Opettajan työ on kokonaisuus

Suurin osa suomalaisista opettajista työskentelee joka päivä parhaansa mukaan niillä resursseilla ja ohjeilla, jotka kulloinkin annetaan.

Marika Toivolan mielipidekirjoituksen julkaisun (HS 28.12.) jälkeen muun muassa Helsingin Sanomissa ja sosiaalisessa mediassa on käyty rajuakin keskustelua hyvistä ja huonoista opettajista.

Keskustelu tuntuu tiivistyvän siihen, miten itseohjautuvuus ja oppimisen taidot sekä uudet opetussuunnitelman sisällöt ovat opettajan käytössä tai miten opettajajohtoista opetus on.

Opetussuunnitelma on kuitenkin muutakin kuin nämä esille nostetut oppimiskäsitykset. Siellä puhutaan ikätasoisesta oppimisesta, tilanteeseen ja oppisisältöön sopivasta opetustavasta ja oppilastuntemuksesta. Puhutaan oppimiseen tarvittavasta ponnistelusta ja perustaidoista.

Opetussuunnitelman osat eivät ole toistensa edellä tai jonkinlaisessa paremmuusjärjestyksessä. Ne ovat kokonaisuus, jonka puitteissa ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista opettajista työskentelee joka päivä parhaansa mukaan niillä resursseilla ja ohjeilla, jotka kulloinkin annetaan.

Opettajien toimintaa tarkasteltaessa ei voida koskaan lähteä siitä, että yhtä asiaa hyvin tekemällä opettaja olisi innokas, työnsä tasalla tai oikeassa. Työ on kokonaisuus. Jokainen on mennyt niin raketilla kuuhun kuin myös takapuoli edellä puuhun. Olemme tehneet työtämme paremmin ja huonommin joskus jopa päivästä riippuen.

Keskiössä ovat muun muassa oppilastuntemus, ikätasoisuus ja resurssit. Jos mikä tahansa näistä puuttuu opetuksesta, on työ valtavasti haastavampaa. Oppilastuntemus on asetettu osaksi ”hyvä vastaan huono opettaja” -keskustelua, ikätaso hukkuu koko ajan someväännöissä ja resurssit ovat olleet kortilla jo kaksi vuosikymmentä. Mutta näiden lisäksi on vielä paljon muuta.

Vaikka tabuja ei pidä pelätä, on muistettava, että hyvän opettajan määritelmä ei ole yksinkertainen. Se on useimmiten ihan tavallinen opettaja, joka miettii välillä työn mielekkyyttä ja pohtii, juuri häneenkö nämäkin kirjoitukset osuivat.

Timo Kilpiäinen

luokanopettaja, Espoo

