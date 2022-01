Pelkään lapsen joutuvan kiusatuksi koulussa, sillä vallitseva mielipide rokotekriittisiä kohtaan on hyvin kielteinen.

Kouluista on tällä viikolla välitetty huoltajille viesti 1.–5.-luokkalaisten koronarokotuksia. Tyttärelläni on yksi alakouluikäinen lapsi, jolla on vanhempiensa eron takia kaksi kotia. Tyttärelläni ja hänen entisellä puolisollaan on eriävät näkemykset siitä, tulisiko lapselle antaa rokote vai ei.

Rehtorilta vanhemmille lähteneessä viestissä kerrottiin, että lapsen rokottaminen edellyttää kaikkien huoltajien suostumuksen. Sen sijaan viestissä ei kerrottu, miten toimia, mikäli huoltajilla on eri näkemys lasten rokotteen tarpeesta.

Tokaluokkalainen lapsenlapseni ei siis saa rokotetta, sillä hänen toinen vanhempansa ei niihin usko. Sen lisäksi, ettei lapsenlapseni saa rokotteen tuomaa suojaa tai kokemusta niiden vaarattomuudesta, se lisää hänen riskiään joutua kiusatuksi koulussa, sillä vallitseva mielipide rokotekriittisiä kohtaan on hyvin kielteinen.

Kiusaamistilanteiden välttämiseksi olisi tärkeää, että viestinnässä aiheesta painotettaisiin myös terveystietojen yksityisyyttä. Lasta ei saa asettaa kärsimään tämän vanhempien valinnoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja asianomaiset viranomaiset voisivat vähintäänkin julkisesti tunnistaa tilanteet, joissa perheiden sisällä ilmenee ristiriitaista suhtautumista lasten rokottamista kohtaan.

Pandemia-aika on ollut lapsiperheille raskas, erityisesti juuri kahden kodin perheille. Eroperheiden tilannetta ei kuitenkaan ole huomioitu viestinnässä lainkaan. Viranomaisten ohjeet ja suositukset ovat jatkuvasti kummunneet oletuksesta, että lapset elävät kahden vanhemman muodostamassa ydinperheessä. Tämä ei kuitenkaan vastaa sitä todellisuutta, jossa iso osa suomalaisista lapsista elää.

Lasten rokotusten alkamisesta seuraa mitä luultavimmin keskustelua myös rokotekriittisten vanhempien vaikutuksista. Olisi tärkeää, että keskustelussa huomioitaisiin myös perheiden mahdolliset sisäiset ristiriidat.

Yksinhuoltajaperheet ja kahden kodin perheet ovat lähtökohtaisesti haavoittuvammassa asemassa ydinperheisiin nähden. Heidänkin todellisuutensa pitää tunnistaa koronatoimia käsittelevässä julkisessa keskustelussa.

Isoäiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

