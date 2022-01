Biojätteen keräykseen on useita vaihtoehtoja

Heikki Kärkkäinen kirjoitti (HS Mielipide 9.1.), että uudessa jätelaissa esitetyn pienkiinteistöjen biojätteen keräyksen tulisi perustua aluekeräykseen eikä niinkään omatoimiseen kompostointiin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valmistelee ja antaa pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea koskevat jätehuoltomääräykset. Määräyksissä säädetään muun ohella jätteiden erilliskeräyksestä. Jätelain muutoksen vuoksi nykyisiä jätehuoltomääräyksiä tarkistetaan ja valmistelutyö on jo käynnistetty.

Tällä hetkellä biojätteen keräys on järjestettävä vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä. Kiinteistöt, joissa on 1–4 asuntoa, voivat vapaaehtoisesti kompostoida biojätteensä tai kerätä sen omaan tai naapurien kanssa yhteiseen biojäteastiaan. Kokeilussa on myös uusia astiaratkaisuja, joilla esimerkiksi biojäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää.

Tuotamme keräämästämme biojätteestä biokaasua ja kompostimultaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme helppoja, kustannustehokkaita ja erilaisiin tarpeisiin sopivia vaihtoehtoja.

Biojätteen keräys kuten muukin jätehuolto tulee aina järjestää siten, ettei ympäristölle tai terveydelle aiheudu haittoja.

Juho Nuutinen

käyttöpäällikkö, HSY

