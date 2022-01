Lihavuusongelma koskettaa myös lapsia ja nuoria.

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan Suomessa on arviolta 2,5 miljoonaa yli 30-vuotiasta, jotka ovat vähintään ylipainoisia. Heistä noin miljoona on lihavia. Lihavuus ja liikkumattomuus lisäävät riskiä monenlaisiin terveyspulmiin, joista yksi on tyypin 2 diabetes. Aihe on ajankohtainen, koska muun muassa liikuntamahdollisuuksiin kohdentuu nyt koronapandemian vuoksi merkittäviä rajoituksia. Jo nyt odotellaan tyypin 2 diabetestsunamia.

Arvioiden mukaan noin 40 prosentilla briteistä paino on noussut koronaviruspandemian aikana. Vastaava tulos saatiin Yhdysvalloissa tutkimuksessa, joka perustui 15 miljoonan ihmisen vuoden aikaiseen painon vaihteluun pandemia-aikana. Yli kolmannes saksalaisista on lihonut pandemian vuoksi keskimäärin 5,6 kiloa.

Tuloksia voi pitää vain suuntaa antavina, enkä ole varmentanut niiden tieteellistä alkuperää. Lihavuuden tieteellisessä raportoinnissa on merkittävää muun muassa se, onko painotieto itse ilmoitettua vai onko paino mitattu vakioiduissa olosuhteissa.

Lihavuusongelma koskettaa myös lapsia ja nuoria. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan lapsuuden lihavuus on kaksinkertaistunut joka kymmenes vuosi. Ennuste vuoteen 2030 povaa tältä osin jopa noin 60 prosentin kasvua maailmanlaajuisesti. FinLapset-rekisterin mukaan Suomessa havaittiin pojilla lievää nousua ylipainoisten osuudessa vuonna 2020.

On osoitettu, että jo varsin jo vähäinen laihtuminen (3–5 kiloa henkilöllä, joka painaa noin 100 kiloa) lähes puolittaa sairastumisriskin tyypin 2 diabetekseen seuraavien 7–10 vuoden aikana niillä henkilöillä, joilla on heikentynyt sokerinsieto. Käänteisesti noin 5 kilon painon nousun on osoitettu lisäävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Lihavuuskehityksen jatkuessa ja väestön ikääntyessä THL:n Lihavuuteen liittyvä sairastuvuus -karttapalvelu ennustaa, että Suomessa seuraavan viiden vuoden aikana 25–74-vuotiaasta väestöstä lähes 65 000 miestä ja 45 000 naista sairastuu tyypin 2 diabetekseen. Vuoden 2022 loppuun mennessä brittilääkärit odottavat diagnosoivansa Britanniassa kaksinkertaisen määrän tyypin 2 diabetespotilaita normaalivuoteen verrattuna.

Pandemian aaltomainen kulku on jatkossakin mahdollista. Osa ihmisistä pystyy jopa lisäämään liikuntaa ja muuttamaan elintapojaan terveellisempään suuntaan tänä aikana, mutta monille pandemia ja rajoitukset aiheuttavat suuria haasteita. Pandemian ja välttämättömien rajoitustoimien erilaisia kansanterveydellisiä pitkäaikaisvaikutuksia lienee todella vaikea arvioida etukäteen.

