Vantaanjoen läntisessä haarassa on ollut pato 1500-luvulta lähtien.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta määrittelee 25. tammikuuta kantansa Emma Karin (vihr) esitykseen Vanhassakaupungissa sijaitsevan padon purkuun.

Vantaanjoen läntisessä haarassa on ollut pato 1500-luvulta lähtien, aluksi puinen ja vuodesta 1876 lähtien nykyinen järeämpi. Patoon liittyvä vesiputous on oleellinen osa tätä kulttuurimaisemaa. Sekä jokeen että suvantoon on muodostunut ekologinen tasapaino. Jos padon purku toteutetaan, vaikutetaan ratkaisevasti ekosysteemiin.

Joen pohjasta irtoava myrkyllinen sedimentti saattaa vaikuttaa ainutlaatuiseen lintujen pesintäalueeseen monien lintulajien syödessä sammakkoeläimiä. Joessa oleva iso vuollejokisimpukkapopulaatio on vaarassa. Saukkojen elinympäristö saattaa muuttua ratkaisevasti. Miten myrkyllinen vesi vaikuttaa kalojen syötävyyteen?

Jos vedenpinta laskee pari metriä, Pikkukosken uimaranta tuhoutuu. On epäselvää, mitä tapahtuu rantatörmille ja lähellä olevien talojen perustuksille. Herää myös kysymys, kuivuisiko kosken itäinen haara, joka nykyään toimii vaelluskalojen reittinä ja jota tässä tarkoituksessa kunnostetaan. Emma Kari ei esityksessään ole maininnut näiden uhkakuvien selvittämistä.

Vuonna 2016 professori Kai Kokko työryhmineen tutki purun vaikutusta muun muassa luonnonsuojelun ja juridiikan kannalta. Lausunnossa todetaan näin: ”Kaiken kaikkiaan padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi siihen sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila, ja kosken palauttaminen merkitsi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelulajien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä. Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea padon purkamiselle.”

Museoviraston mukaan padon purkaminen tuhoaisi osan 1800-luvun lopulta saakka säilyneestä teollisuusperinnöstä.

Ralf Nyman

sukujuuret koskialueella vuodesta 1891

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.