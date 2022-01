Viikon puheenaiheet

1) Poro-oletettu

Helsingissä kiinni otettu peuraeläin on toipumassa seikkailuistaan Korkeasaaren Villieläinsairaalassa. Eläimen tarkka lajimääritys ei ole vielä selvä, sillä poroa eli tunturipeuraa on vaikea erottaa lähisukulaisestaan metsäpeurasta. Jälkimmäinen eläin on melko harvinainen, edellinen taas hyvinkin yleinen, mutta ei eteläisessä Suomessa.

Tulokkaan arvellaan kulkeneen Helsinkiin pitkän matkan, sillä saman yksilön uskotaan liikkuneen aiemmin 130 kilometrin päässä Päijänteellä. Se tiedetään jo varmasti, että kyseessä on viime kevään urosvasa.

2) Haveri

Parisataa Tukholmaan lähdössä ollutta matkustajaa kokivat keskiviikkoiltana todellisen miniristeilyn, kun Viking Linen Gabriella-matkustajalautta törmäsi Eteläsatamassa laituriin. Matkustajien mukaan sähköt laivalla katkesivat ennen törmäystä, ja se vei laivalta ohjattavuuden.

Varsinaista vaaratilannetta pienellä nopeudella tapahtunut törmäys ei aiheuttanut, mutta laivan keulaan tulleen kolhun korjaukseen arvioidaan kuluvan toista kuukautta. Gabriellan törmäys oli jo kolmas onnettomuus Viking Linen laivalle runsaan vuoden aikana.

3) Urheilutähdet

Vuoden parhaita urheilijoita juhlittiin torstaina Urheilugaalassa. Vuoden parhaan urheilijan palkinnon sai Tokiossa olympiapronssia voittanut uimari Matti Mattsson kannoillaan golffari Matilda Castren ja nyrkkeilijä Mira Potkonen.

Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki koettiin jalkapallon EM-kisoissa, kun suomalaiset ja tanskalaiset fanit kannustivat yhdessä sydänpysähdyksen saanutta Christian Erikseniä. Vuoden esikuvaksi valittiin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv, joka on puhunut julkisesti esimerkiksi Qatarin MM-kisojen ongelmista.