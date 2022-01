Monessa tapauksessa isännöitsijät suosittelevat taloyhtiölle korjaushankkeita, jotka ovat ylimitoitettuja.

Asunto-osakkeiden omistajat ovat merkittävä ryhmä yhteiskunnassamme. He edustavat suurta omaisuusmassaa. Kaikkien intressissä on, että omaisuus säilyttää arvonsa ja jopa nousee.

Kuka ajaa osakkeenomistajien etua? Vastaus on, että taloyhtiössä on valittu hallitus ja sen palkattu isännöitsijä tai isännöitsijätoimisto. Useimmiten asukkaat tuntevat hallitukseen valitut henkilöt, mutta miten hyvin asukkaat ja hallitus tuntevat isännöitsijän? Viime vuonna julkisuuteen tuli epäilys kartellitoiminnasta isännöitsijäyritysten keskuudessa. Nyt keväällä asiasta tullee päätös.

Nykyään on yleistynyt, että isännöinnin hoitaa jokin suuri tai keskisuuri yritys, ja henkilöisännöitsijöistä on luovuttu tai he vaihtuvat usein. On myös epäkohta, että isännöitsijä on enemmän isännöintiyrityksen ja sen palveluverkoston tuotteiden myyjä kuin taloyhtiön luottamuksen ansaitseva ammattilainen.

Monessa tapauksessa isännöitsijät suosittelevat taloyhtiölle korjaushankkeita, jotka ovat ylimitoitettuja tai jopa turhia, jotta he saavat oman osuutensa kustannuksista. Vallalla on myös tapa, että isännöintiliike omistaa kokonaan tai osittain esimerkiksi huolto- ja siivousliikkeitä, joita taloyhtiöt käyttävät. Onko tämä meidän osakkeenomistajien intressien mukaista? Mielestäni ei ole.

Kiinteistöliitto Uusimaan vuosikokous asetti viime vuonna isännöitsijöiden intresseistä riippumattoman työryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa selvittää nykyiset ongelmat taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden välillä.

Yhtenä toimenpiteenä työryhmä lähettää lähiaikoina taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajille kyselyn, jonka avulla pyrimme kartoittamaan epäkohtia taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden välillä. Tulosten perusteella työryhmä tekee toimenpide-ehdotuksia isännöintialalla vallitsevien epäterveiden liiketoimintamallien poistamiseksi.

Mimi Wiik

asunto-osakeyhtiö Huopalahdentie 14:n hallituksen puheenjohtaja

Kiinteistöliitto Uusimaan isännöintityöryhmän jäsen

