Kun segregaatio on voimistunut, ei ole yllättävää, että myös oppimistulokset ovat vahvasti eriytyneet.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuore tutkimus käynnisti vilkkaan keskustelun peruskoululaisten oppimistulosten erojen kasvusta. Ilmiö itsessään ei kuitenkaan ole uusi, vaan kyseessä on ilmiön voimistuminen.

2000-luvun alun Pisa-tutkimuksissa Suomi loisti kansainvälisesti, muttei parhaimmistonsa vaan heikoimpiensa kautta. Ilmiötä kutsuttiin koulutuksen pystyksi hännäksi, sillä Suomen heikoimmat oppijat olivat muihin OECD-maihin verrattuna jopa kaksi vuotta muiden maiden heikoimpia edellä. Sittemmin tämä häntä on laskenut ja erot korkeimpien ja heikoimpien oppimistulosten välillä ovat kasvaneet huomattavasti.

Keskustelussa ratkaisuja on haettu ennen kaikkea opettajista ja opettamisesta. On tarjottu niin itseohjautuvan oppimisen lisäämistä kuin myös itseohjautuvan oppimisen vähentämistä ja opettajajohtoisuuden lisäämistä. Kyseessä on kuitenkin vahvasti alueellisuuteen liittyvä ilmiö, jota täytyy tarkastella aluemaantieteellisestä näkökulmasta.

Pääasiallinen selittävä tekijä ilmiölle löytyy oppilaaksiottoalueiden sosiaalisista muutoksista. Sekä heikoimmin että parhaiten Pisa-tutkimuksissa pärjäävät koulut sijaitsevat Helsingissä. Tutkimustiedon valossa Helsinki ei 1990-luvulle tultaessa ollut juurikaan alueellisesti eriytynyt, mutta sittemmin on syntynyt keskenään sosioekonomisesti toisistaan merkittävästi poikkeavia alueita. Samalla myös peruskoulujen oppilaaksiottoalueet ovat näin ollen eriytyneet.

Peruskoulujen oppimistuloksiin vaikuttavat tutkitusti eniten sosioekonomiset tekijät, erityisesti vanhempien koulutustaso ja oppilaan sekä hänen vanhempiensa koulutusasenteet. Lisäksi oppimistuloksiin vaikuttavat ympäristön sosioekonomiset tekijät, kuten koulun oppimistulokset, koulun oppilaiden vanhempien keskimääräinen koulutustaso, alueen vieraskielisten osuus ja koulutusurat. Lisäksi alue voi vaikuttaa opettajan pedagogiikan laatuun, sillä heikommilla alueilla opettajat kokevat olevansa kuormittuneempia, millä puolestaan on todistetusti yhteys pedagogiikan laatuun. Kun segregaatio on voimistunut, ei ole yllättävää, että myös oppimistulokset ovat vahvasti eriytyneet.

Oppimistulosten voimakkaassa eriytymisessä tarvittaisiin opettajien keskinäisen sormella osoittelun sijaan pikaisia poliittisia päätöksiä. Opetuksen tasossa ei ole suuria laatueroja, mutta alueiden hyvinvoinnin välillä on. On selvää, että tarvitsemme vahvempia mekanismeja, jotka ohjaavat resursseja koulutusjärjestelmämme alueellisiin haasteisiin vastaamiseen. Päätöksiä tarvitaan lisäksi myös esimerkiksi siitä, tulisiko koulushoppailua estää tai alueita voimakkaammin sekoittaa.

Toki myös poliittinen päättämättömyys on yksi vaihtoehdoista, jolloin ilmiön annetaan vahvistaa itseään. Jälkimmäisessä tapauksessa on kuitenkin selvää, ettei koulutuspolitiikan lähtökohtana ole tällöin enää mahdollisuuksien tasa-arvo.

Rita Hiltunen

filosofian maisteri, koulutussuunnittelija, Helsinki

