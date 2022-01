Perinataaliaika altistaa perheitä kuormitukselle ja monille mielenterveyden ongelmille.

Eija Salmi ja Irmeli Järventie kirjoittivat (HS Vieraskynä 12.1.), kuinka välttämätöntä on resursoida nykyistä enemmän psykiatriseen hoitoon. On huomattava, että tarve ei rajoitu vain aikuisten hoitoon. Tehokkainta ylisukupolvisten riskien ehkäisyä on panostaa raskaus-, synnytys- ja vauva-ajan mielenterveyspalveluihin ja hoitoketjujen kehittämiseen. Mielenterveysongelmien hoitamatta jättäminen tässä vaiheessa aiheuttaa viisinkertaiset kustannukset hoitamiseen verrattuna. Tätä ajamme usean asiantuntijatahon voimin Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan työryhmässä nyt valmisteilla olevassa kannanotossa.

Perinataaliaika altistaa perheitä kuormitukselle ja monille mielenterveyden ongelmille. Koronavirusaika on lisännyt kuormitusta entisestään ja heikentänyt palveluiden saatavuutta. Hoitamattomat raskaus- ja vauva-aikaiset vanhempien mielenterveyden ja perhesuhteiden ongelmat altistavat seuraavaa sukupolvea elämänmittaisille psyykkisille ja fyysisille sairauksille. Näitä hoidetaan usein vasta päiväkoti- ja kouluikäisten palveluissa sekä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriassa.

Huono odotus- tai synnytyskokemus on tutkitusti syy olla hankkimatta enempää lapsia. Tästä huolimatta viime vuosina pääkaupunkiseudulla on voimakkaasti karsittu palveluita, jotka antavat tietoa, tuovat turvaa ja tarjoavat tukea vauvaa odottaville perheille. Joiltain alueilta tarvittavat palvelut puuttuvat kokonaan. Nykyisellään hoitojärjestelmästä puuttuu systemaattinen aikaisempien ja perinataaliajan traumakokemusten arviointi ja akuutti- sekä terapeuttinen hoitopolku.

Olemme tilanteessa, jossa hoidon saaminen on haavoittuvaisessa asemassa olevien perheiden oman valveutuneisuuden, jaksamisen ja maksamisen takana tai hoitoa ei ole tarjolla. Akuuteista ja hoidettavista tilanteista tulee kroonisia.

Riittävä synnytys- ja perhevalmennus on turvattava kaikille perheille. Synnytyksen molemmin puolin on luotava jatkuvuutta palveluihin ja vertaistuen mahdollisuus. Neuvolan ja synnytysvastuualueen resursseja on lisättävä ja perinataalimielenterveyden osaamista vahvistettava. Molempien vanhempien psyykkistä vointia on seurattava ja tuettava raskausajan lisäksi vauvavaiheessa. Perheiden on päästävä nopeasti ja mieluiten jo raskausaikana vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta turvaavaan hoitoon.

Sanna Isosävi

varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

Psykologiliiton varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden työryhmän jäsen

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry:n hallituksen jäsen

Traumaterapiakeskus

