Oman uskonnon opetus on tärkeää

Ymmärrystä muista tai dialogia muiden kanssa on vaikea toteuttaa ennen kuin on ymmärrystä ja tietoa omasta taustastaan.

Elämänkatsomustiedon opettaja Lauri Ojalehto (HS Mielipide 1.1.) ja professori Arto Kallioniemi osallistuivat (HS Mielipide 4.1.) keskusteluun katsomusaineiden kehittämisestä. Uskot-foorumin, joka edustaa viittä uskontokuntaa – kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, buddhalaisuutta ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa – näkökulmana katsomusaineopetuksessa on oppilaan oikeusturvan, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Elämänkatsomustiedon osalta ymmärrämme Kallioniemen kannanoton, sillä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä ei koulussa ole mahdollisuutta valita sitä, toisin kuin niiden vähemmistöuskontojen jäsenillä, joita myös edustamme valtionkirkkojemme lisäksi. Toisaalta Kallioniemen kommentit uskonnollisten ryhmien saavutetuista eduista, kun kyse on lakiin perustuvasta yhdenvertaisuudesta, hämmästyttävät.

Identiteetti on merkityksellinen asia yksilölle. Tutkimuksissa on tullut ilmi, että vähemmistöuskontojen perheet kokevat oman uskonnon opetuksen voimaannuttavana ja tärkeänä. Suomessa ei enää pitkään aikaan ole ollut tapana saada uskontojen opetusta uskonnollisilta yhteisöiltä vaan koululaitoksen koulutetuilta opettajilta. Tällaisen identiteettiä tukevan rakenteen muuttamiseen ei tule suhtautua kevyesti. Kehittämistyötä tulee tehdä tutkimuksiin perustuen ja kaikkia asianosaisia kuullen. On tärkeää varmistaa, että uudet suunnitelmat pohjautuvat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Ymmärrystä muista tai dialogia muiden kanssa on vaikea toteuttaa ennen kuin on ymmärrystä ja tietoa omasta taustastaan. Tähän tarvitaan oman uskonnon opetusta. Nykyisellä tuntijaolla opetus saavuttaisi käytännön tasolla lähinnä yhtenäisen näkemyksen enemmistön määrittämästä moninaisuudesta.

Olemme kaikki yhdessä kehittämässä laadukasta perusopetusta ja katsomusten välistä dialogia. On tärkeä miettiä, kenen ehdoilla sitä lähdetään kehittämään – ja antaa työrauhaa sekä aikaa sen kehittämiseen.

Katri Kuusikallio

toiminnanjohtaja

Daniel Weintraub

Suaad Onniselkä

uskonnonopetusjaoston jäseniä

Uskot-foorumi

