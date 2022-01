Helsinki on matkalla hiilineutraaliksi kaupungiksi. Tavoite on, että pyöräliikenteen kulkutapaosuus kaksinkertaistuu tulevaisuudessa.

Timo Tamminen kirjoitti (HS Mielipide 13.1.), että Helsingissä liikennettä kehitetään vain pyöräilijöiden ehdoin. Tamminen lopetti kirjoituksensa sanoihin ”itse olen pyöräilevä autoilija ja kävelijä”.

Tässä piilee Helsingin liikennesuunnittelun ydin. Helsingissä liikennesuunnittelua tehdään kaikki kulkumuodot huomioiden.

Pyöräliikenteen olosuhteita halutaan Helsingissä parantaa ja nostaa pyöräily tasavertaiseksi kulkumuodoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pyöräliikennettä käsitellään samalla vakavuudella kuin kävelyä, joukkoliikennettä ja autoliikennettä. Esimerkiksi Hämeentien noin 30 metrin leveydestä on varattu pyöräliikenteelle viisi metriä. Muuten katu on toteutettu pääosin joukkoliikenteen ehdoin ja sinne on lisätty lastauspaikkoja, jotka helpottavat jakeluliikennettä. Vuonna 2022 Helsingin kaupunki investoi liikennehankkeisiin 165 miljoonaa euroa, josta noin yhdeksän prosenttia on kohdennettu pyöräliikennehankkeisiin.

Helsinki on matkalla hiilineutraaliksi kaupungiksi, ja siihen liittyen tavoitteena on, että pyöräliikenteen kulkutapaosuus kaksinkertaistuu tulevaisuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi suorat ja sujuvat reitit, hyvä pyöräpysäköinti ja toimiva ympärivuotinen kunnossapito ovat olennaisia tekijöitä. Säätila ja vuodenaika eivät suoraan korreloi pyöräliikenteen määrien kanssa vaan keskiössä on rakennettu ympäristö ja sen ylläpito. Näiden parantamiseksi on Helsingissä paljon tekemistä, mutta asiassa edetään määrätietoisesti.

Reetta Putkonen

liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

