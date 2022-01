Vanhankaupunginkosken historia on kalojen ja kalastuksen historiaa, ei patoamisen historiaa.

Vanhankaupunginkosken padon purkamista on vaadittu vuosia. Pato on suojeltu asemakaavalla, samoin useimmat sen ympäristön rakennuksista.

Ralf Nyman kokosi yhteen (HS Mielipide 15.1.) joukon Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaikutuksiin liittyviä käsityksiä, joita on tässä nyt syytä oikaista.

Helsinki perustettiin Vanhankaupunginkosken äärelle koskessa jo 1300-luvulla sijainneen kalastamon takia. Myöhemmin 1550-luvulla kuningas myönsi luvan myllyn rakentamiseen ehdolla, ettei kalan kulkua koskessa estetä. Tuon ajan myllyt eivät patoa edellyttäneet. Kosken patoaminen kiellettiin samoin myöhempien vuosisatojen asiakirjoissa, ja lopulta myös kuvernöörin allekirjoittama nykyisen padon lupa-asiakirja vuodelta 1872 asetti ehdoksi, että patoon on rakennettava kalan vapaan kulun mahdollistava luukku. Vanhankaupunginkosken historia onkin kalojen ja kalastuksen historiaa, ei patoamisen historiaa. Koskea ei padottu ennen 1800-lukua, ja silloinkin se tehtiin luvan ja lain vastaisesti.

Koskessa ei myöskään ole myrkyllisiä sedimenttejä. Tämän voi todentaa esimerkiksi Anna Edasin Helsingin yliopistossa vuonna 2020 tarkastetusta pro gradu -työstä, jossa asia selvitettiin joen pohjaa tutkimalla. Näin ollen padon purkaminen ei laita liikkeelle sellaisia sedimenttejä, joista olisi uhkaa lintujen pesinnälle tai muille lajeille.

Vantaanjoen vesistössä on jo aiemmin toteutettu samanlaisia padonpurkuhankkeita, viimeksi Tikkurilankoskella Vantaalla. Perusteet ovat nimenomaan luonnonsuojelullisia. Niiden kohdalla ei myöskään ole tapahtunut merkittävää pinnanlaskua, vaan vedenpinta on määritetty sopivalle tasolle kosken niskalle muotoilulla pohjakynnyksellä. Vastaavalla pohjakynnyksellä myös Vanhankaupunginkosken yläpuolinen vedenpinta saadaan halutulle tasolle ja virta jaettua sekä kosken itäiseen että läntiseen haaraan. Pikkukosken uimaranta on siis turvassa.

Ympäristöoikeuden professori Kai Kokon ryhmän selvitys ei sekään käsitellyt padon purkamista luonnonsuojelun kannalta, vaan siinä suoritettiin punnintaa padon purkamisen oikeudellisista edellytyksistä. Kyseessä oli Helsingin kaupungin toimittamaan aineistoon perustuva selvitys, joka valitettavasti jäi puutteelliseksi muun muassa siksi, että aineistoon ei ollut liitetty padon alkuperäistä kalan kulun estämisen kieltävää lupa-asiakirjaa, ja koska sitä tehtäessä elettiin vielä uskossa, että padon takana on merkittävä määrä myrkyllisiä sedimenttejä.

Nymanin esittämät huolet eivät näin ollen ole este Vanhankaupunginkosken padon purkamiselle ja Helsingille nimen antaneen kosken palauttamiselle.

Mikael A. Manninen

ympäristöarkeologian dosentti, kulttuurintutkija, Helsinki

Jukka Jormola

vesien kunnostuksen tutkija, maisema-arkkitehti, Vantaa

Markku Kaukoranta

PhD, kalantutkija emeritus, Lohja

Henrik Kettunen

ympäristötieteiden väitöskirjatutkija, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

