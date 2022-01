Suomen luonnonsuojelun historia on kamppailujen historiaa.

Suomessa on tiettyjä maisemia, joiden suojelupäätösten olettaisi olleen aikanaan itsestäänselviä. Varmaankin kansallismaisemat varjeltiin yksissä tuumin? Esimerkiksi Kuusamon jylhät kosket tai Urho Kekkosen kansallispuisto tai kauneimmat suot tai Etelä-Suomen vähät ikimetsät? Ne maisemat, joiden yllä kuvauslennokit lentävät Finlandian soidessa, kun esimerkiksi itsenäisyyspäivänä pitää televisiossa näyttää Suomen kauneus.

Totuus kuitenkin on, että noiden maisemien suojelu on kamppailujen tulosta. Niitä ei todennäköisesti olisi jäljellä ilman oman aikansa ”haihattelijoita” ja ”marginaali-ihmisiä”. Harva kansallispuistokaan on syntynyt ilman ylämäkitaistoa, jossa suojelijoiden motiivit ja välillä myös täyspäisyys on kyseenalaistettu.

Tämän havahtumisen koin lukiessani luontotoimittaja Juha Kauppisen tuoretta Heräämisiä-kirjaa. Kirjassa Kauppinen käy aikalaislähteiden haastatteluiden avulla läpi Suomen luonnonsuojelun lähihistorian vaiheita: taistelua metsien suojelusta, taistelua koskien suojelusta, taistelua Natura-verkostosta, taistelua luonnonsuojelun merkityksestä ylipäänsä.

Kirjassa on kohtaus, jossa Kauppinen kertoo Kuusamossa Jyrävän putousta ihasteleville turisteille Karhunkierroksen varrella, että muutama vuosikymmen sitten kyseistä koskea varten oli esillä muita suunnitelmia. Jyrävä aiottiin valjastaa vesivoiman käyttöön, ja koko Kitkajoen kulkusuunnan kääntämistä esitettiin. Turistit eivät ole uskoa. Suunnitelman esti 1960-luvulla paikallisen toimittajan ja oman tien kulkijan Reino Rinteen mobilisoima vastaliike.

Urho Kekkosen kansallispuisto Itä- ja Pohjois-Lapissa on toinen esimerkki siitä, miten ikonisimpienkin maisemien suojelu on vaatinut kamppailunsa. Koilliskairana tunnettu erämaa haluttiin suojella 1970-luvulla, ja yli 100 000 kansalaista kirjoitti sen puolesta adressin. Metsähallitus olisi kuitenkin leikannut suojelualan puoleen. Lopulta Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja ja kasvitieteen professori Rauno Ruuhijärvi keksi ehdottaa, että suojelualue nimetään presidentin mukaan, jotta valtiomiehelle saadaan hänen arvoisensa 80-vuotislahja.

Kirjassa yhdeksänkymppinen Ruuhijärvi muistelee UKK-episodia kuin strategista ja hiuksenhienosti voitoksi kääntynyttä taistoa, joka se olikin. Nimi-idea pelasti. ”Se oli kyllä taktiikkaa, raakaa taktiikkaa.”

Kirjoittaja on HS:n luontokadon kirjeenvaihtaja.