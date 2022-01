Tietoisuus siitä, että emme useinkaan yllä opetussuunnitelman tavoitteisiin, on ammattitaitoiselle opettajalle hyvin raskas kantaa.

Kiitämme Rita Hiltusta tarkkanäköisestä puheenvuorosta (HS Mielipide 16.1.) keskustelussa peruskoululaisten oppimistulosten erojen kasvun syistä. Hiltunen esitti kirjoituksessaan, että asuinalue voi vaikuttaa opettajan työn laatuun.

Kirjoitus kolahti, koska nyt puhutaan meidän arjestamme helsinkiläisissä kouluissa ensimmäisellä ja toisella asteella. Opetamme alueilla, joille koulumenestystä heikentävät sosioekonomiset riskitekijät ovat kasaantuneet, kaikilla mittareilla. Aihe on nykytilanteessa arka, sillä ongelmien esiin tuomisen pelätään lisäävän ennakkoluuloja, koulujen leimautumista ja koulushoppailua ja johtavan opettajan ammatin vetovoiman heikkenemiseen. Niin työmme yleisen arvostuksen kuin oppijoiden yhdenvertaisuudenkin vuoksi on ongelmat kuitenkin kohdattava ja niihin puututtava, ennen kuin se on myöhäistä.

Kouluissa, joissa opetamme, suomenkielisissä koulutetuissa ja keskiluokkaisissa perheissä kasvaneet oppilaat ja opiskelijat ovat yhä harveneva vähemmistö. Yritämme mahdollistaa oppimista ryhmissä, joissa suomen kieltä usein vasta harjoitellaan. Muuttoliikenne on alueillamme vilkasta: uusia oppilaita aloittaa ja vanhoja muuttaa pois jatkuvasti. Pätevien opettajien ja oppilashuollon työntekijöiden rekrytointi on viime vuosina vaikeutunut. Perheiden voimavaroista ja oppijoiden lähtötasosta riippumatta oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja kriteerit ovat kaikille samat. Käytännössä kuitenkin tavoitteet on suhteutettava siihen, mitä oppijoiltamme on kohtuullista odottaa. Etenemme opinnoissa hitaammin ja karsimme sisältöjä. Mukautamme ja tuotamme itse opetusmateriaalia. Yritämme pitää kaikki mukana.

Tilanne kouluissamme on niin polarisoitunut, että oppilashuollon tukea ja vaativaa erityistä tukea ei riitä kaikille tarvitseville. Kolmiportaisen tuen malli alkaa menettää merkityksensä, jos lähtökohtana on, että yli puolet oppilaista tarvitsee vähintään tehostettua tukea edistyäkseen opinnoissaan.

Tietoisuus siitä, että emme useinkaan yllä opetussuunnitelman tavoitteisiin, on ammattitaitoiselle opettajalle hyvin raskas kantaa. Osan kollegoistamme työn määrä ja eettiset ristipaineet uuvuttavat lopullisesti. Opetustyön koettu merkityksellisyys sekä oman ja toistemme työn arvostus saa meidät vielä jatkamaan, mutta muitakin resursseja, kannustimia ja ennen kaikkea rakenteellisia alueellisia muutoksia tarvitaan. Pedagoginen erityisosaamisemme ei yksin riitä paikkaamaan oppimisen lähtökohtien epätasa-arvoa, johon jokainen lapsi ja nuori itse on syytön.

Helsingin strategiassa tavoitteena on maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Vaadimme päättäjiltä nyt välittömiä toimia, ettei koulutuksen tasa-arvosta tingittäisi yhdessäkään helsinkiläisessä koulussa nyt eikä tulevaisuudessa.

Rakkaudesta lajiin

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.