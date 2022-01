Aloitimme opinnot syksyllä 2020. Emme ole tutustuneet opiskelutovereihimme.

Janne Matikainen kirjoitti (HS Mielipide 13.1.) korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin romahtamisesta. Haluamme tuoda oman osamme keskusteluun. Opiskelemme Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kielten kandiohjelmassa. Aloitimme opinnot syksyllä 2020, emmekä ole tähän mennessä päässeet kertaakaan lähiluennolle. Emme ole tutustuneet opiskelutovereihimme, ja yksi meistä ei ole koskaan tavannut omia professoreitaan kasvotusten.

Meitä on hämmästyttänyt, kuinka suuria eroja lähi- ja etäopetuksen tarjoamisessa on eri korkeakoulujen ja tiedekuntien välillä ollut. Koemme, että erityisesti Helsingin yliopistossa etäopetusta on jatkettu kohtuuttoman pitkään. Viime syksynä, kun monella alalla palattiin lähiopetukseen, me jatkoimme etänä. Lienee turha kuvailla pettymystä.

Mikäli lähiopetukseen ei lähes kahden vuoden jälkeen vieläkään voida palata, tulisi tämä korvata pandemian aikana aloittaneille opiskelijoille muilla keinoin, kuten palauttamalla ensikertalaisuus yhteishaussa tai pidentämällä opintojen suoritusaikaa. Se olisi vähintäänkin reilua nuorille, jotka ovat ilmoittautuneet lähiopetuksena järjestettävään koulutukseen, mutta ovat istuneet pian kaksi vuotta tuijottamassa tietokoneen näyttöä yksiössään. Menetimme korkeakouluhaussa elintärkeät ensikertalaispaikkamme, opiskeluvuosien kokemukset sekä mielenterveytemme.

Hilma Hartikainen

Saara Vuola

Lotta Hagelin

opiskelijoita, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.