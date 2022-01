Yhä useampi nuori kokee riittämättömyyden tunnetta koulussa. Koronapandemia on lisännyt oppilas- ja opiskelijahuollon kuormitusta entisestään.

Nuorten pahoinvoinnista voi kuulla ja lukea lähes päivittäin. Helsingin Sanomat uutisoi 17. joulukuuta nuorten lisääntyneistä mielenterveysongelmista ja siitä, kuinka niihin on vaikea saada apua.

Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan nuorten yksinäisyys ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet. Lisäksi yhä useampi nuori kokee riittämättömyyden tunnetta niin peruskoulussa kuin toisella asteella. Koronapandemia on todennäköisesti lisännyt oppilas- ja opiskelijahuollon kuormitusta entisestään. Myös opettajat ovat väsyneitä. Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) selvityksen mukaan 59 prosenttia peruskoulun opettajista on harkinnut alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana.

Koulun perustyö ei välttämättä riitä tuottamaan sellaista arkea, joka tuo vakautta, tulevaisuuden uskoa ja iloa nuoren elämään. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirastot panostavatkin paraikaa todella voimakkaasti koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen. Eri puolilla Suomea on käynnissä pilottihankkeita ja kokeiluja, joissa nuorisotyöntekijät tekevät työtä lisätäkseen koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Kun kehittämishankkeet päättyvät, avustus- ja hankerahalla palkatut työntekijät siirtyvät toisiin töihin. Mitkä nuorisotyölliset toiminnot ja rakenteet säilyvät, kun nuorisotyöntekijä poistuu rakennuksesta? Ilman nuorisotyöllistä ammatillista osaamista ja työotetta moni hyväksi havaittu työmuoto kuihtuu.

Kouluissa ja oppilaitoksissa ymmärretään, että nuorisotyölle on kysyntää. Tarvitaan osaamista, jonka avulla ongelmia ennaltaehkäistään ja nuoria ohjataan toimimaan yhteisön hyväksi. Nuorisotyössä tiedetään, että kouluissa käyvät lähes kaikki lapset ja nuoret ja siksi tehdään kouluyhteistyötä. Kuitenkin nuorisotyö kouluissa jää usein pintapuoliseksi, koska kouluilla käydään harvakseltaan ja silloinkin yleensä lähinnä tutustumisen sekä ajankohtaisten teemojen tiimoilta. Ryhmäyttäminen on hieno idea, vastaa tarpeeseen ja on vakiinnuttanut paikkansa, mutta sekin jää usein yhteen päivään.

Yhteisestä kohderyhmästä ja kasvatustehtävästä huolimatta koulu ja nuorisotyö ovat vielä etäällä toisistaan. Toimijoiden koulutuspolut ovat erilaiset, opettajien työ keskittyy formaaliin oppimiseen, nuorisotyö on vapaa-ajassa ja koulun rajapinnoilla, harrastuksissa. Kuitenkin niin koulun kuin nuorisotyön kasvatustavoitteet ja työ nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat yhteistä.

Olisi syytä mallintaa tapa, jolla tätä kasvatuskumppanuutta toteutetaan koulun arjessa raivaamalla sille aikaa ja tilaa sekä tukemalla eri ammattilaisten yhteistyötä nykyaikaisen johtamiskulttuurin avulla. Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös velvoite. Toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa, kuten opetussuunnitelmien perusteissa tulisi linjata tapa, jolla nuorisotyö on mukana koulun arjessa. Yhteisöllisyys on elintärkeä voimavara, johon nuoret tarvitsevat ohjausta ja esimerkkiä.

Heikki Korhonen

yhteisöpedagogi, koordinaattori

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Mikko Tujula

historian ja yhteiskuntaopin lehtori

erityisasiantuntija

Kehittämiskeskus Opinkirjo

