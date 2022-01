Ylihoitajan tehtävään on kelpoinen myös ammattikorkeakoulusta valmistunut

Jotta ihmiset saavat korkeatasoista hoitoa, on panostettava paitsi sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden lukumäärään myös heidän osaamisensa hyödyntämiseen.

Pääkirjoitus (”Korkeakoulutuksessa tehtiin kuin huomaamatta iso periaatteellinen muutos”, HS 14.1.) sisälsi tulkinnanvaraisen kohdan, mikä edellyttää tarkentamista. Jutusta saattoi saada käsityksen, että yleisesti ottaen ylihoitajan tehtäviin edellytetään yliopistollista ylempää korkeakoulututkintoa. Näin ei kuitenkaan ole. Toisin kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), monet muut sairaanhoitopiirit palkkaavat ylihoitajiksi ylemmän korkeakoulututkintonsa ammattikorkeakouluista saaneita. Näitä maisteritason tutkinnon (yamk) suorittaneita on valmistunut työelämään jo vuodesta 2004, ja heitä on jo yli 30 000. Heillä on erinomaiset valmiudet työelämää kehittäviin vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Uraseurantatutkimusten mukaan juuri näin tutkinnon suorittaneet myös sijoittuvat työelämässä.

Eräs Suomen kohtalonkysymyksistä on julkisen sektorin tuottavuuden kehitys. Sosiaali- ja terveysalalla tuottavuutta parantavat toimet edellyttävät tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki), mikä nojaa hoitotyön käytännön erinomaiseen tuntemukseen. Tämä osaaminen ja tki-työ on meillä ainoastaan ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulut tekivät vuonna 2020 lähes 60 miljoonan euron edestä terveys- ja hyvinvointialan tki-työtä.

Ida Mielityinen

toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

