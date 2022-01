Myös historiallinen kaupunkirakenne on suojelun arvoinen asia.

Helsingissä Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purku on jälleen palannut identiteettipolitiikan asiaksi, jota ajetaan seurauksista välittämättä.

Vanhankaupunginkoskessa on kaksi haaraa, itäinen ja läntinen. Länsihaarassa on vanha pato. Itäinen haara on vapaa ja kunnostettu, ja kalat pääsevät nousemaan siitä kutumatkoilleen yläjuoksulle. Koski voi olla hidaste, mutta se ei ole este. Vaelluskalojen nousu ei kilpisty Vanhankaupunginkoskeen.

Länsihaaran padon purkaminen olisi kulttuuriskandaali ja brutaali teko. Myös historiallinen kaupunkirakenne on suojelun arvoinen asia. Purkuhanke on myös luonnon näkökulmasta huono. Vedenpinta padon yläpuolella putoaisi ja kuivana aikana koko itäpuoli kuivuisi hiekkaränniksi. Pikkukosken uimarannastakin olisi ehkä vain muisto jäljellä. Vaelluskaloille purkamisesta ei hyötyä olisi.

Purkamisen kannattajat esittävät, että vedenpinnan lasku voidaan estää rakentamalla pohjapato nykyisen padon yläpuolelle. Siis rakennettaisiin pato, jotta voitaisiin purkaa pato. Ei tunnu kovin järkevältä.

Jos jotakin halutaan tehdä, paras ratkaisu on parantaa itäpuolen pohjaprofiilia siten, että kalat pääsevät helpommin nousemaan myös voimakkaan virtauksen aikana. Tähän on keksitty kaivinkone. Sitä kannattaa käyttää.

Lauri Kontro

kalastuksen harrastaja, Helsinki

