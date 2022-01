Vanhankaupunginkosken pato on kulttuuriarvoiltaan ainutlaatuinen

Padon ympärille rakennettu Tekniikan museo tekee arvokasta työtä teollisuusperinnön hoitamisen puolesta.

Mielipidesivuilla on viime päivinä keskusteltu Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta. Vantaanjoen alajuoksun pato liittyy osaltaan kiisteltyyn vesivoiman kulttuuriperintöön, joka on juuri nyt esillä ympäri Suomen. Patojen purkamista pohditaan siellä täällä, ja esimerkiksi Kangaskoskella pato on jo ehditty purkaakin.

Olisikin ensiarvoisen tärkeää tarkastella padottuja jokia valtakunnallisessa mittakaavassa nyt, kun maanlaajuinen suunnitelma vesivoimaperinnön säilyttämiseksi ja samalla vaelluskalakannan elvyttämiseksi on vielä mahdollista tehdä. Vaikka jokien luonnontilaistaminen on monessa kohtaa paras ratkaisu, myös padot kantavat mukanaan muitakin kuin sähköntuotannollisia arvoja. Ne on tärkeää tunnistaa osana keskustelua.

Vanhankaupunginkosken pato on kulttuuriperintöarvoltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen, ja sen ympärille rakennettu Tekniikan museo tekee arvokasta työtä teollisuusperinnön hoitamisen puolesta. Pato on alueen tärkeä kiinnekohta ja merkityksellinen myös monille alueen asukkaille. Eikä pitkän historian kalastuskulttuurikaan ole alueelta kadonnut mihinkään joen patoamisen myötä.

Alueen ekosysteemi on saanut muotoutua padon olemassaolon 150 vuoden aikana omanlaisekseen. Monella tapaa se onkin yksi arvokkaimpia ja elinvoimaisimpia helsinkiläisiä kulttuuriympäristöjä tänä päivänä.

Anna Heikkilä

kulttuuriperinnön tutkimuksen maisteriopiskelija, Helsinki

