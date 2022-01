Ammattilaiset tekevät useimmiten työtä niin kauan että oma alue saadaan valmiiksi.

Teiden kunnossapidon työntekijät, kuten lumenauraajat, ovat sairaanhoitajien, poliisien ja palomiesten kaltaisia tukipilareita, joiden ansiosta yhteiskunta pystyy toimimaan. Ala on raskas.

Vaikka voi tuntua siltä, että juuri oma tie aurataan viimeisenä ja itse osaisi hoitaa hommat vähintäänkin paremmin, nämä ammattilaiset tekevät useimmiten työtä niin kauan että oma alue saadaan valmiiksi. Suuri osa auraajista tekee tarvittaessa tuplavuoroja, jotta ihmiset pääsevät kulkemaan töihin, harrastuksiin, kouluun ja kotiin. He ovat ammattilaisia, jotka tekevät ylpeydellä työnsä mahdollisimman hyvin.

Pyydän, että kaikille auraajille annetaan työrauha, eikä heitä pysäytellä eikä varsinkaan mennä ohjaamoon antamaan palautetta tai uhkailemaan. Palautteelle on omat kanavansa, jonne sitä halutaankin mahdollisimman paljon, jotta toimintaa voidaan kehittää ja olla ensi kerralla vieläkin parempia. Toki hätätilanteessa auraajaa voi häiritä.

Kun seuraavan kerran kohtaa auraajan, hänelle tulee antaa tilaa tehdä työnsä, jotta hän ehtii aurata puhtaaksi mahdollisimman monta väylää. Jos on liikkeellä kävellen tai pyörällä, tulee väistää auran matalammalta puolelta ja vilkuilla välillä olan yli, että ohitus tarvittaessa on turvallinen. Tärkein asia on moikata heilauttamalla kättä. Näin varmistaa, että on tullut nähdyksi ja levittää samalla hyvää mieltä. Olemme töissä teitä kaikkia varten.

Olli-Pekka Kurki

työmaapäällikkö, YIT