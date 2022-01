Maaseudun kotitaloudessa rahan arvo heikkeni nopeammin kuin kaupunkikotitaloudessa.

Vuonna 1981 Yhdys­valtoja runteli kova inflaatio. Rahan arvo heikkeni vuodessa kymmenisen prosenttia. Kuluttaja­hinnoista tuli iso poliittinen teema.

Samana vuonna taloustutkija Harold T. Shapiro pohti inflaation olemusta. Hänen mukaansa inflaatio oli ymmärretty liian suppeasti, vain rahapoliittisena ilmiönä. Shapiro kertoi, että inflaatio on myös poliittinen ja sosiaalinen ilmiö. Hän piti sitkeää inflaatiota osoituksena siitä, että poliittinen järjestelmä on mennyt epätasapainoon. Kun politiikka haluaa tarjota hyvää äänestäjille, se päätyy jakamaan finanssipolitiikassa rahaa.

Kukaan ei sinänsä tilaa lisää inflaatiota, mutta kaikki yhteiskunnan ryhmät tapaavat olla tyytyväisiä talouspolitiikkaa löysentäviin tukiratkaisuihin, Shapiro kuvaili.

Yhdysvalloissa rahan arvo heikkeni viime joulukuussa seitsemän prosenttia edelliseen joulukuuhun verrattuna. Viimeksi näin kovia lukemia mitattiin juuri tuolloin 1980-luvun alussa. Hinnat ovat taas kuumaa politiikkaa – 40 vuoden tauon jälkeen.

Republikaanit tekevät inflaatiosta välivaalien alla politiikkaa kertomalla, että demokraatit rakentavat rahan arvoa syöviä talousapupaketteja, jotka on vain nimellisesti koottu koronaviruspandemiaa varten. Republikaanien mukaan demokraatit ostavat ääniä tavalla, joka on kansantaloudelle kallis. Väite ei ole läheskään koko totuus, mutta ei se ihan valhekaan ole.

Demokraattien ongelma on ”henkilökohtainen inflaatio”. Inflaatiolukemat ovat keskiarvoja erilaisten tuotteiden hintakehityksestä. Arki ei kuitenkaan kohtele kaikkia kuluttajia samalla tavalla. Demokraateille tärkeät pienituloiset, latinotaustaiset ja vähän koulutetut äänestäjät kokevat inflaation paljon voimakkaammin kuin suurituloiset. Mitä parempi koulutus, sitä parempi palkka ja sitä vähemmän seitsemän prosentin inflaatio kiinnostaa.

Demokraatit lupasivat parantaa tavallisen duunarin elämänlaatua. Jos apupaketit kiihdyttävät osaltaan inflaatiota, ne näkyvät duunarin elämänlaatua heikentävinä asioina heti ja nyt – joka päivä kaupan kassalla. Usein ostetut tuotteet, kuten ruoka ja energia, ovat kallistuneet jyrkästi, ja pienituloisten kuva hintakehityksestä muodostuu juuri näiden hyödykkeiden perusteella. Apupakettien esimerkiksi infrastruktuuriin ja koulutukseen tuoma hyöty näkyy joskus myöhemmin, jos silloinkaan. Säätiedotusta soveltaen: inflaatio on 7 prosenttia, mutta tuntuu köyhän arjessa kuin se olisi 14.

Euroopassa inflaatio on maltillisempi, mutta hintojen politiikka tekee kuitenkin tuloaan. Energian jyrkästi noussut hinta muuttuu politiikaksi, ja ostovoiman heikentyminen on vahva ase oppositiolle. Suomessa perussuomalaiset kokeilevat näköjään tätä aluevaaleissa. Ruotsissa hallitus tekee ennalta ehkäisevän poliittisen iskun: se lupasi korvata kuluttajille korkeita sähkön hintoja, mikä on niin outo ratkaisu, että sitä selittävät vain poliittiset tarpeet.

Suomessakin inflaation voisi täsmentää kotitalouskohtaiseksi. Tilastokeskuksesta eläköitynyt inflaatioekspertti Ilkka Lehtinen auttaa. Hän laski pyynnöstäni joulukuun 3,5 prosentin inflaation kahdelle erityyppiselle, suunnilleen saman verran kuluttavalle kotitaloudelle.

Toinen kotitalous asuu kaupungissa vuokralla, ei omista autoa, käyttää polkupyörää ja joukkoliikennettä sekä paljon viestintä- ja ravintolapalveluita. Tällaisen kotitalouden inflaatioprosentti ei ollut 3,5 vaan 1,5 prosenttia. Toinen talous asuu maaseudulla, lämmittää omistamaansa omakotitaloa sähköllä tai öljyllä, tekee taloonsa korjauksia ja ajaa pitkien välimatkojen vuoksi paljon autolla. Maaseututalouden inflaatio oli joulukuussa kova, 4,6 prosenttia.

Nämä kotitalouden karikatyyrit siirtyvät helposti puoluekartalle kahdeksi tai kolmeksi puoluekarikatyyriksi: vihreiksi sekä perussuomalaisiksi tai keskustaksi. Vihreiden kannattajia inflaatio helli ja kahden muun puolueen kannattajia kolhi.

Näin pienistä inflaatioeroista ei voi rakentaa väkevää politiikkaa Amerikan malliin. Mutta olennaista on se, että erot vahvistavat niitä identiteetti-, kulutus- ja kulttuurieroja, joita äänestäjäkunnassa jo valmiiksi on. Silloin pienetkin erot voivat vaikuttaa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja