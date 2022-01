Sähköauton lataaminen pistorasiasta on oikein tehtynä turvallista.

Helsingin Sanomat kertoi (17.1.) ilmiöstä, jossa latauspaikkojen puute saa kantakaupungin asukkaat lataamaan sähköautojaan omilla jalkakäytävän yli tehdyillä jatkojohtoviritelmillä. Ilmiö on valitettavan tuttu ulkomailta, esimerkiksi Ranskasta ja Norjasta, jossa on nähty omalaatuisempiakin suorituksia.

Muutama seikka kaipaa täsmennystä. Jutussa kuvatut latausviritelmät eivät ole vaarallisia siksi, että niissä käytetään tavallista pistorasiaa, vaan jatkojohtojen epäasiallisen käytön takia. Jos sähköt tuodaan ulos sisäpistorasiasta, joka ei ole vikavirtasuojattu, jatkojohto aiheuttaa etenkin vaurioituessaan sähköiskuvaaran sivullisille. Vaurioituminen on todennäköistä, kun johto jää oven tai ikkunan väliin. Julkiselle paikalle levitetyt jatkojohdot aiheuttavat myös kompastumisvaaran.

Auton mukana tulevissa tavalliseen kotipistorasiaan sopivissa latausjohdoissa virta on rajattu niin pieneksi, että lataaminen on turvallista. Useissa malleissa on lisäksi lämpötila-anturi pistotulpassa, joka ehkäisee pistotulpan ylikuumenemisen. Kyseinen ominaisuus on tulossa pakolliseksi tuotestandardin seuraavaan painokseen. Laitteiden käyttöohjeissa kielletään jatkojohtojen käyttö.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa uudessa pienjänniteasennusstandardissa vaaditaan useita turvallisuusparannuksia sähköautojen lataamiseen liittyen. Myös vakuutusehdoissa vaaditaan usein, että pistorasian kunto selvitetään ennen kuin sitä käytetään sähköauton lataamiseen.

Vesa Linja-aho

puheenjohtaja, Sähköinsinöörit – SIL ry

