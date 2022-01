Lukutaitoapatiaan on olemassa täsmälääke

Sanataidepedagogiikan keinoin lapset ja nuoret saadaan innostumaan lukemisesta ja kirjoittamisesta.

Olemme mielenkiinnolla seuranneet keskustelua lasten ja nuorten lukemisesta. Moni on puheenvuorossaan tuonut esiin lasten ja nuorten innostuvan lukemisesta, kirjoittamisesta ja tarinoista, kunhan he saavat oikeanlaista ohjausta. Kyse on siis taide- ja taitokasvatuksen tarpeesta.

Huolipuheen vastapainoksi meillä on tarjota täsmälääke lukutaitoapatiaan: sanataidepedagogiikan laajamittainen hyödyntäminen. Se pitää sisällään vastauksen moniin viime viikkoina puhuttaneisiin kysymyksiin.

Meidän on annettava nuorille lukijoille signaali siitä, että he eivät ole vain toiminnan ja huolen kohteita vaan aktiivisia tekijöitä. Välinearvojen sijaan tulee keskittyä painottamaan lukemista kokonaisvaltaisena, erilaisia tunteita ruokkivana, yhteisöllisenä kokemuksena ja toimintana.

Silvia Hosseini korosti kirjailijapuheenvuorossaan (HS 2.1.) laadukkaan kirjallisuuspedagogiikan merkitystä. Kirjallisuuspedagogiikan sijaan haluamme puhua sanataidepedagogiikasta, jonka keskiössä on lukemisen lisäksi tekstien aktiivinen tuottaminen. Sanataideopetuksessa yhdistyvät luovalla tavalla tekijyys ja kokijuus, lukeminen ja omien tekstien tuottaminen. Emme tarkoita teksteillä vain kaunokirjallisuutta, vaan kaikenlaisia tekstejä, jotka meitä alati ympäröivät. Nykyään muodikas termi, laaja-alainen tekstikäsitys, on ollut aina sanataidepedagogiikan ytimessä. Niin myös monilukutaito.

Sanataideopetus hyödyntää laajasti visuaalisen kerronnan keinoja ja ammentaa eri taiteenlajeista ja populaarikulttuurista. Oman tekstin lähtökohtana voi olla vaikkapa pelien maailma, raplyriikka tai urheiluselostus. Sanataideopetus arvostaa lähtökohtaisesti kaikenlaisia tekstejä, erityisesti sellaisia, joilla on merkitystä lasten ja nuorten omassa maailmassa ja kulttuurissa.

Keskeistä on löytää oma motivaatio lukemiseen ja kirjoittamiseen. Sen löytymiseen tarvitaan usein ohjaavia ammattilaisia ja taiteenalan pedagogiikkaa.

Sanataidepedagogiikan aseman vahvistamiseksi tarvittavat toimet ovat tuttuja monilta muilta aloilta. Verrata voi vaikka liikkumisen edistämiseen. Sanataidepedagogisia ammattilaisia tarvitaan kouluihin, varhaiskasvatukseen, kirjastoihin, nuorisotyöhön ja sote-sektorille. Alan harrastustoimintaa eri äidinkielillä on kehitettävä, samoin taiteen perusopetusta.

Tarvitsemme lisää sanataidepedagogista korkeakoulutusta ja sen tueksi laadukasta tutkimusta. Myös sanataide- ja kirjallisuusalan rahoitusjärjestelmiä on kehitettävä.

Sanataidepedagogiikan keinoin lapset ja nuoret saadaan kyllä innostumaan lukemisesta ja kirjoittamisesta, mutta me tarvitsemme pitkäjänteiseen työhön resursseja. Kehotamme nyt päättäjiä ja rahoittajia heräämään tilanteeseen. Me olemme valmiita käärimään hihat.

Tiina Åhlgren

puheenjohtaja, Suomen sanataideopetuksen seura ry

Pia Krutsin

sanataidekasvattaja, kirjailija, Tampere

Veera Vähämaa

sanataiteen koulutaiteilija, kirjailija, Turku

