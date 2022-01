Hyvinvointitietojen tallentaminen Kanta-palveluun on täysin vapaaehtoista

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulutetaan käyttämään tietoja tarkoituksenmukaisesti.

Sini Mickelsson (HS Vieraskynä 17.1.) esitti huolensa Omakannan hyvinvointitietojen tulevaisuudesta. On tärkeää huomata, että hyvinvointitietojen tallentaminen on aina vapaaehtoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulutetaan käyttämään tietoja tarkoituksenmukaisesti.

Ihmiset seuraavat nykyisin aktiivisesti omaa hyvinvointiaan ja keräävät tietoa erilaisilla sovelluksilla. Näitä tietoja, kuten verenpaineen, verensokerin tai sykkeen mittaustuloksia, voi tulevaisuudessa tallentaa nykyistä laajemmin Omakannan Omatietovarantoon. Tiedot voi klikata halutessaan hoitajan tai lääkärin nähtäville.

Ihmisen itsestään keräämät hyvinvointitiedot voivat sujuvoittaa hoitoa ja terveyden seurantaa sekä välittää arvokasta tietoa terveydestä. Myös esimerkiksi terveyden ennakkokyselyt on helpompi täyttää. Hyvinvointitietojen tallentaminen kannustaa ja sitouttaa omahoitoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset koulutetaan hyödyntämään asiakkaan itse tuottamia tietoja asianmukaisesti ja tietosuoja huomioiden. Hyvinvointitietoja ei käytetä kaikissa tilanteissa: esimerkiksi sosiaalihuollon päätökset eivät perustu sovellusten keräämiin tietoihin.

Vastaavia tietoja hyödynnetään jo nyt terveyden hoidossa, mutta tiedot ovat hajallaan eri paikoissa. Verenpainetietoja täytetään ruutupaperille ja verensokerin seurantaa muistilapuille. Monet tallentaisivat tiedot mieluummin digitaalisesti. Tämä sujuvoittaisi myös sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja, kun ammattilaisen ei tarvitsisi näppäillä tietoja paperilta tietokoneelle.

Omakantaan tallennetut hyvinvointitiedot ovat tällä hetkellä vain kansalaisen omassa käytössä. Omien hyvinvointitietojen tallentaminen sote-ammattilaisten nähtäville tulee mahdolliseksi vuonna 2024. Tätä säätelee asiakastietolaki.

Kanta-palvelujen tietosuoja ja tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Myös Omatietovarantoon liittyvien hyvinvointisovelluksen pitää läpäistä A-luokan sertifiointi ja tietoturva-auditointi. Jatkossa edellytetään myös laajaa ulkopuolista arviointia.

Omien hyvinvointitietojen tallentaminen on kansalaiselle aina täysin vapaaehtoista. Kansalainen voi myös poistaa tiedot milloin tahansa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollossa luodaan toimivat käytännöt hyvinvointitietojen hyödyntämiseen. Tämä on osa normaalia asiakas- ja hoitotyön kehittämistä.

Outi Lehtokari

palvelutoiminnan päällikkö

Kanta-palvelut, Kela

