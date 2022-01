Sain lapsemme koulusta tiedon kouluterveydenhoitajan siirtymisestä rokotustehtäviin määrätyksi ajaksi. Tarvittaessa voimme olla yhteydessä omaan terveysasemaan. Samanlaisen viestin sain noin kaksi vuotta sitten.

Miten on mahdollista, ettei lapsille ja nuorille osoitettu lakisääteinen koulussa tai sen välittömässä läheisyydessä oleva terveyspalvelu toteudu enää? Koronavirusaikaan liittyvä lasten ja nuorten pahoinvointi on jokaisella päättäjällä tiedossa. Kouluterveydenhoitajien työ on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt. Lisäksi on tiedossa, että terveysasemat ovat ruuhkaisia. Miten nykyinen käytäntö voi olla luvallista?

Mari Kanerva

kahden alakoululaisen äiti, Helsinki

